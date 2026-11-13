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Глава администрации президента Грузии ушёл после визита вице-президента Китая — что пошло не так

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Лука Эхвая покинул должность через два месяца после назначения. Причиной могло стать нарушение дипломатического протокола во время визита Хань Чжэня.

Глава администрации президента Грузии ушёл после визита вице-президента Китая — что пошло не так
Mikheil Kavelashvili/Facebook

Глава администрации президента Грузии Лука Эхвая покинул должность через два месяца после назначения: по данным грузинской службы Радио Свобода, причиной кадрового решения могло стать нарушение дипломатического протокола во время официального визита в Тбилиси вице-президента Китая Хань Чжэна, передает УНН.

Детали

Информацию об увольнении Эхваи подтвердили в самой администрации президента. При этом официально не уточняется, ушел ли чиновник по собственному желанию или был уволен. Сам Эхвая и представители президентского аппарата на дополнительные запросы журналистов не ответили.

Как сообщает "Новости Грузии", Хань Чжэн прибыл в Грузию с официальным визитом 6 ноября. За 35 лет дипломатических отношений между Тбилиси и Пекином китайский чиновник такого высокого ранга еще ни разу не посещал Грузию. В аэропорту его встречала вице-премьер и глава МИД Мака Бочоришвили, а в программу визита вошли переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Визит завершился 8 ноября.

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6 ноября возле президентского дворца на улице Атонели китайскую делегацию лично приветствовал Эхвая, а не Кавелашвили. Президент Грузии встретил гостя уже внутри здания. Это подтверждают фотографии, опубликованные пресс-службой администрации. То, что произошло, может рассматриваться как грубое нарушение установленной дипломатической иерархии, считают источники Радио Свобода.

Независимого подтверждения этих деталей пока нет.

Одновременно с Эхваей должность покинула глава отдела по связям с общественностью администрации президента Грузии Тамта Иашагашвили. Неясно, связаны ли их увольнения.

Добавим

Кавелашвили назначил Луку Эхваю руководителем своей администрации 14 сентября 2026 года. До этого он занимал должность советника президента по международным вопросам.

Широкую известность Эхвая получил как автор политического блога и ведущий YouTube-канала "Маятник Фуко", где последовательно критиковал традиционный евроатлантический курс Грузии и выступал за более многовекторную внешнюю политику. Так, например, приостановление стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном он называл "большим шагом на пути деколонизации", а также высказывался в поддержку участия Грузии в региональной консультативной платформе "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция).

Антонина Туманова

Новости Мира
Радио Свобода
Ираклий Кобахидзе
Тбилиси
Китай
Грузия