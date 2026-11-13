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Глава адміністрації президента Грузії пішов після візиту віцепрезидента Китаю - що пішло не так

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Лука Ехвая залишив посаду через два місяці після призначення. Причиною могло стати порушення дипломатичного протоколу під час візиту Хань Чжена.

Глава адміністрації президента Грузії пішов після візиту віцепрезидента Китаю - що пішло не так
Mikheil Kavelashvili/Facebook

Глава адміністрації президента Грузії Лука Ехвая залишив посаду через два місяці після призначення: за даними грузинської служби Радіо Свобода, причиною кадрового рішення могло стати порушення дипломатичного протоколу під час офіційного візиту до Тбілісі віце-президента Китаю Хань Чжена, передає УНН.

Деталі

Інформацію про звільнення Ехваї підтвердили у самій адміністрації президента. При цьому офіційно не уточнюється, чи пішов чиновник за власним бажанням, чи був звільнений. Сам Ехвая та представники президентського апарату на додаткові запити журналістів не відповіли.

Як повідомляє "Новини Грузія", Хань Чжен прибув до Грузії з офіційним візитом 6 листопада. За 35 років дипломатичних відносин між Тбілісі та Пекіном китайський чиновник такого високого рангу ще жодного разу не відвідував Грузію. В аеропорту його зустрічала віце-прем'єр та глава МЗС Мака Бочорішвілі, а до програми візиту увійшли переговори з президентом Михайлом Кавелашвілі та прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Візит завершився 8 листопада.

Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян через ризик санкцій05.11.26, 18:02 • 5836 переглядiв

6 листопада біля президентського палацу на вулиці Атонелі китайську делегацію вітав особисто Ехвая, а не Кавелашвілі. Президент Грузії зустрів гостя вже усередині будівлі. Це підтверджують фото, оприлюднені пресслужбою адміністрації. Те, що сталося, може розглядатися як грубе порушення встановленої дипломатичної ієрархії, вважають джерела Радіо Свобода.

Незалежного підтвердження цих деталей наразі немає.

Одночасно з Ехваєю посаду залишила голова відділу зв'язків з громадськістю адміністрації президента Грузії Тамта Іашагашвілі. Неясно, чи пов'язані їх звільнення.

Додамо

Кавелашвілі призначив Луку Ехваю керівником своєї адміністрації 14 вересня 2026 року. До цього він обіймав посаду радника президента з міжнародних питань.

Широку популярність Ехвая отримав як автор політичного блогу та ведучий YouTube-каналу "Маятник Фуко", де послідовно критикував традиційний євроатлантичний курс Грузії та виступав за багатовекторнішу зовнішню політику. Так, наприклад, призупинення стратегічного партнерства між Тбілісі та Вашингтоном він називав "великим кроком на шляху деколонізації", а також висловлювався на підтримку участі Грузії в регіональній консультативній платформі "3+3" (Азербайджан, Вірменія, Грузія, Іран, Росія та Туреччина).

Антоніна Туманова

Світ
Радіо Свобода
Іраклій Кобахідзе
Тбілісі
Китай
Грузія