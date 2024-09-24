Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам.

Агентство по розыску и менеджменту активов только после огласки объявило конкурсный отбор управляющего для торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске, пишет УНН.

Детали

Еще в октябре 2022 года в управление АРМА передали торговый центр "Флагман". Это небольшой трехэтажный ТЦ в Ивано-Франковске, принадлежащий ООО "Компания "Евроинвестбуд", подконтрольной резидентам российской федерации. Он признан вещественным доказательством в рамках уголовного производства, и уже почти два года этот актив находится на хранении в Агентстве по розыску и менеджменту активов. Поскольку за почти два года АРМА не искала управляющего для этого ТЦ, он приносил доход своим владельцам.

Только после того, как журналисты обратили внимание на такое бездействие АРМА, для торгового центра "Флагман" начали искать управляющего. Соответствующая информация о начале конкурса появилась на сайте агентства.

"Потенциальными управляющими могут быть: юридические лица или физическое лицо-предприниматель зарегистрированные в установленном законодательством порядке, целью деятельности которых является получение прибыли", - говорится в сообщении АРМА.

Стоит отметить, что несмотря на такое пассивное управлением "Флагманом", глава АРМА Елена Дума активно пытается получить под контроль БФК "Гулливер" - один из крупнейших бизнес-центров столицы. Однако, если агентство не может справиться с такой относительно простой задачей, как оценка и управление маленьким торговым центром, то что можно сказать о ее способности управлять более сложными объектами?

Неужели только огласка и давление общественности могут заставить АРМА и его руководительницу Елену Думу выполнять свою работу? Два года промедления с назначением управляющего для торгового центра "Флагман" намекают на избирательный подход в работе агентства.

Только после того, как журналисты привлекли внимание к этой ситуации, АРМА смогло объявить конкурсный отбор управляющего. Такая ситуация заставляет задуматься: если агентство действует только под давлением общественной огласки, насколько можно говорить о его эффективности и прозрачности в вопросах управления арестованными активами? Что еще остается без внимания, пока пресса молчит?

Добавим

На днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов, и за это время для них так и не нашли применения. Сразу после огласки в СМИ Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.