Глава АРМА Дума оправдалась за простой почти 18 тысяч вагонов и начала искать им управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов после огласки начало искать управителей для вагонов, которые простаивали почти два года. Глава АРМА Елена Дума похвасталась новостью об объявлении конкурсов на поиск оценщика и управляющего для почти 18 тысяч переданных агентству вагонов, пишет УНН.

Детали

На днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. После этого Елена Дума поспешила объявить о том, что АРМА выбрало управителя для 436 из 21 тысячи арестованных вагонов. Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управителей для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

Сегодня же Елена Дума заявила, что имеет «хорошую новость», которой предшествовала «кропотливая работа». Она даже пыталась оправдаться за то, что вагоны так долго простаивали без дела, сославшись на очень небольшую команду агентства для такого большого количества вагонов.

Совет сообщить об объявлении конкурсов по выбору оценщика и управляющего для 17 799 вагонов. После избрания победителя конкурса - эти активы будут работать на благо Украины, а государственный бюджет будет получать регулярные поступления от управления - отметила Елена Дума.

По ее словам, еще 2604 вагонов сейчас проходят процесс оценки, 100 вагонов - осмотра.

Но стоит отметить, что объявление конкурса на оценщика и управляющего еще не означает, что эти вагоны скоро начнут приносить доход в государство, ведь уже всем известно, как АРМА под руководством Елены Думы может «оперативно» реализовывать арестованные активы.

Добавим

Это уже не первый случай, когда огласка заставляет АРМА выполнять свои обязанности. Так, на днях агентство после огласки в СМИ объявило конкурсный отбор управляющего для торгового центра «Флагман» в Ивано-Франковске. Этот актив передали в АРМА еще в октябре 2022 года и все это время он приносил доход своим владельцам, которые являются резидентами российской федерации.