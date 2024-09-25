Кабмин просят уволить Елену Думу с должности главы АРМА - петиция

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами, пишет УНН.

В тексте автор петиции отметил, что есть серьезные сомнения относительно эффективного руководства Елены Думы, поскольку последние факты свидетельствуют о ее вероятной причастности к пророссийским политикам и указывают на возможные злоупотребления. В частности, автор напомнил о том, как Украина едва не потеряла люксовую яхту экс-нардепа-предателя виктора медведчука из-за "бездействия и неэффективного управления" со стороны Думы.

Кроме того, в СМИ и среди общественности неоднократно звучали подозрения относительно возможного использования руководством АРМА своих полномочий в коррупционных целях, в частности, при передаче активов в пользование или их продажи. Такие действия могут повлечь значительные убытки государству и гражданам - говорится в тексте петиции.

Кроме того, инициаторы отметили непрозрачность в деятельности АРМА, ведь отчеты о деятельности агентства "часто не отражают реальной картины" по управлению активами и результатов работы агентства. Более того, еще ни разу не проводился внешний независимый аудит работы АРМА.

"Учитывая вышесказанное, мы настоятельно просим Вас инициировать проверку деятельности Елены Думы в должности главы АРМА и принять решение о ее увольнении. Мы верим, что только компетентное и добродетельное руководство способно обеспечить эффективное функционирование агентства, которое играет важную роль в борьбе с коррупцией и защите государственных интересов", - говорится в тексте петиции.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции, ведь "разного рода оснований для увольнения Думы более чем достаточно".

В то же время, по его словам, есть две главные причины, которые не позволяют Елене Думе работать главой АРМА:

Сотрудничество с пророссийскими политиками-коллаборационистами направлено на защиту их арестованных активов (пример история с яхтой медведчука). Неэффективное использование арестованных активов, находящихся в управлении АРМА, что приносит воюющему государству многомиллионные убытки (например, неиспользование железнодорожных вагонов), что во время войны должно квалифицироваться исключительно как диверсия.

"Итак, подписывай петицию за увольнение #госДумы Елены Думы с должности главы АРМА и очисти свое государство от мародеров и вражеских диверсантов", - призвал Мосийчук.

Если петиция наберет 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На сбор подписей есть 90 дней.