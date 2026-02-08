Таємничий позивач оскаржує заповіт Карла Лагерфельда: чи втратить своє розкішне життя кішка Шуппет

Таємничий позивач оскаржує заповіт дизайнера Карла Лагерфельда. Родичі, позбавлені доступу до статків у 200 мільйонів євро, як повідомляється, отримують листи від виконавця заповіту, в яких повідомляється, що заповіт може бути скасований, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Покійний німецький дизайнер Chanel Карл Лагерфельд був відомий своєю точністю, вимогливістю і схильністю до образ, але його останні побажання щодо спадкоємців його величезного статку тепер можуть бути скасовані після його смерті в судовій тяганині, що насувається.

Через сім років після смерті Лагерфельда від раку, неназваний позивач виступив з позовом про оскарження останнього заповіту титана високої моди.

Виконавець заповіту, Крістіан Буассон, зв'язався з племінниками і племінницями Лагерфельда, які залишилися живими, щоб повідомити їм, що вони можуть успадкувати його мільйони, якщо справа буде задоволена, повідомляють німецькі ЗМІ. Догляд за його коханим котом, який був забезпечений до його смерті, залишиться без змін.

Лагерфельд, одна з найвпливовіших постатей у світовій високій моді протягом десятиліть, але загадкова особистість за темними окулярами, не мав ні подружжя, ні дітей, ні братів і сестер, що вижили, коли помер у 2019 році у віці 85 років.

У його заповіті від 29 квітня 2016 року діти його померлих братів і сестер не були вказані у списку спадкоємців, і його накопичений стан та майно, що оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро, дісталося вузькому колу довірених осіб.

Вважається, що до цього списку входять його помічник і охоронець Себастьян Жондо, його хрещеник-підліток Хадсон Креніг і моделі Бред Креніг і Батіст Джабіконі. Джабіконі називав себе "на першому місці" у списку спадкоємців Лагерфельда і говорив, що дизайнер одного разу зробив невдалу спробу всиновити його.

Німецький журнал Bunte повідомив, що нащадки покійних сестер Лагерфельда, Крістіани Джонсон, яка померла в 2015 році, і Теї фон дер Шуленбург, яка вийшла заміж за представника аристократичного клану Шуленбург і померла в 1997 році, отримали листи від душоприказника.

"Тлумачення заповіту оскаржується", – написав Буассон, за словами Бунте. "Наразі права спадкоємців є невизначеними".

Лагерфельд жив у Парижі та помер на його околиці, але зберіг те, що він називав своїм основним місцем проживання в Монако, а це означає, що застосовуватиметься французьке та монегаське законодавство, яке зазвичай визначає найближчих родичів як законних спадкоємців.

Однак позивач повинен буде довести, що Лагерфельд, який народився в Гамбурзі в 1933 році, не був осудним, коли підписував заповіт.

Німецькі ЗМІ швидко зазначили, що 14-річна пухнаста кішка Лагерфельда Шупетт, придбана від Джабіконі, може продовжувати спокійно спати у своєму розкішному житті.

Ще за життя дизайнер заповів своїй економці Франсуазі Какот будинок і сад у Франції, а також щедрий банківський рахунок, щоб вона доглядала за улюбленим білим бірманським кітком із сапфіровими очима після його смерті. Оскільки подарунок був зроблений задовго до його смерті, вважається, що його заповіт не може бути оскаржений у юридичному плані.

Додамо

Розкішний спосіб життя Шупетт став легендою – вона їла з порцелянового посуду, спала на тканинах Chanel та відпочивала в переносках для котів з монограмою Louis Vuitton.

У неї є власний підтверджений акаунт в Instagram з 278 000 підписників, і вона заробляла на життя як рекламний талісман для таких компаній, як німецький автовиробник Audi. Коли Лагерфельд помер, поширилися чутки, що вона була вказана як бенефіціар у його заповіті.

Окрім статків від кутюр, Лагерфельд мав низку розкішних об'єктів нерухомості, включаючи свою величезну паризьку квартиру та розкішну віллу в Біарріці, а також володів значним портфелем акцій, а також колекціями творів мистецтва та рідкісних книг.

Мало що відомо про те, як і коли Лагерфельд посварився зі своїми родичами, але вважається, що вони були відчужені в останні десятиліття його життя. У документальному фільмі BBC Two 2023 року йдеться, що він не бачив жодної зі своїх племінниць п'ять десятиліть.

Інша племінниця, американка, сказала, що хоча вона майже не знала Лагерфельда, він був "щедрим", навіть безкоштовно розробив дизайн її весільної сукні, а потім переправив її літаком "Конкорд", щоб встигнути на церемонію. Вона сказала творцям фільму, що нічого більшого не очікувала від свого покійного дядька: "У цьому немає потреби".

Лагерфельд працював до самої смерті над кількома колекціями на рік для Chanel, Fendi та власного бренду Karl Lagerfeld. Він казав, що часто вносив зміни до свого заповіту, одного разу сказавши: "Навіть один дивний погляд від когось, і вони вибувають".

Це не перший випадок, коли названі бенефіціари Лагерфельда хвилюються, що їхню спадщину відберуть. Як повідомляє німецька газета Bild, французькі фінансові органи вимагають до 40 мільйонів євро з його майна у вигляді заборгованості податків на тій підставі, що його фактичне основне місце проживання не знаходиться в Монако, податковому райському куточку.

