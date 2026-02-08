Таємничий позивач оскаржує заповіт Карла Лагерфельда: чи втратить своє розкішне життя кішка Шуппет

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:58 • 700 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 3374 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 8024 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
08:45 • 4608 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
08:35 • 4804 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 21906 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35621 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 34178 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39069 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30936 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.6м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 25097 перегляди
ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну8 лютого, 05:15 • 5616 перегляди
Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщиніVideo8 лютого, 05:32 • 6620 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 15146 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 08:56 • 7944 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 15189 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 39136 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 59350 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 53297 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 54413 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 20089 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 34241 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 36093 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 44847 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47739 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Таємничий позивач оскаржує заповіт Карла Лагерфельда: чи втратить своє розкішне життя кішка Шуппет

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Через сім років після смерті Карла Лагерфельда невідомий позивач оскаржує його заповіт. Родичі, які не були вказані спадкоємцями, можуть отримати мільйони євро.

Таємничий позивач оскаржує заповіт Карла Лагерфельда: чи втратить своє розкішне життя кішка Шуппет

Таємничий позивач оскаржує заповіт дизайнера Карла Лагерфельда. Родичі, позбавлені доступу до статків у 200 мільйонів євро, як повідомляється, отримують листи від виконавця заповіту, в яких повідомляється, що заповіт може бути скасований, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Покійний німецький дизайнер Chanel Карл Лагерфельд був відомий своєю точністю, вимогливістю і схильністю до образ, але його останні побажання щодо спадкоємців його величезного статку тепер можуть бути скасовані після його смерті в судовій тяганині, що насувається.

Через сім років після смерті Лагерфельда від раку, неназваний позивач виступив з позовом про оскарження останнього заповіту титана високої моди.

Виконавець заповіту, Крістіан Буассон, зв'язався з племінниками і племінницями Лагерфельда, які залишилися живими, щоб повідомити їм, що вони можуть успадкувати його мільйони, якщо справа буде задоволена, повідомляють німецькі ЗМІ. Догляд за його коханим котом, який був забезпечений до його смерті, залишиться без змін.

Лагерфельд, одна з найвпливовіших постатей у світовій високій моді протягом десятиліть, але загадкова особистість за темними окулярами, не мав ні подружжя, ні дітей, ні братів і сестер, що вижили, коли помер у 2019 році у віці 85 років.

У його заповіті від 29 квітня 2016 року діти його померлих братів і сестер не були вказані у списку спадкоємців, і його накопичений стан та майно, що оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро, дісталося вузькому колу довірених осіб.

Вважається, що до цього списку входять його помічник і охоронець Себастьян Жондо, його хрещеник-підліток Хадсон Креніг і моделі Бред Креніг і Батіст Джабіконі. Джабіконі називав себе "на першому місці" у списку спадкоємців Лагерфельда і говорив, що дизайнер одного разу зробив невдалу спробу всиновити його.

Німецький журнал Bunte повідомив, що нащадки покійних сестер Лагерфельда, Крістіани Джонсон, яка померла в 2015 році, і Теї фон дер Шуленбург, яка вийшла заміж за представника аристократичного клану Шуленбург і померла в 1997 році, отримали листи від душоприказника.

"Тлумачення заповіту оскаржується", – написав Буассон, за словами Бунте. "Наразі права спадкоємців є невизначеними".

Лагерфельд жив у Парижі та помер на його околиці, але зберіг те, що він називав своїм основним місцем проживання в Монако, а це означає, що застосовуватиметься французьке та монегаське законодавство, яке зазвичай визначає найближчих родичів як законних спадкоємців.

Однак позивач повинен буде довести, що Лагерфельд, який народився в Гамбурзі в 1933 році, не був осудним, коли підписував заповіт.

Німецькі ЗМІ швидко зазначили, що 14-річна пухнаста кішка Лагерфельда Шупетт, придбана від Джабіконі, може продовжувати спокійно спати у своєму розкішному житті.

Ще за життя дизайнер заповів своїй економці Франсуазі Какот будинок і сад у Франції, а також щедрий банківський рахунок, щоб вона доглядала за улюбленим білим бірманським кітком із сапфіровими очима після його смерті. Оскільки подарунок був зроблений задовго до його смерті, вважається, що його заповіт не може бути оскаржений у юридичному плані.

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро02.07.25, 10:53 • 146495 переглядiв

Додамо

Розкішний спосіб життя Шупетт став легендою – вона їла з порцелянового посуду, спала на тканинах Chanel та відпочивала в переносках для котів з монограмою Louis Vuitton.

У неї є власний підтверджений акаунт в Instagram з 278 000 підписників, і вона заробляла на життя як рекламний талісман для таких компаній, як німецький автовиробник Audi. Коли Лагерфельд помер, поширилися чутки, що вона була вказана як бенефіціар у його заповіті.

Окрім статків від кутюр, Лагерфельд мав низку розкішних об'єктів нерухомості, включаючи свою величезну паризьку квартиру та розкішну віллу в Біарріці, а також володів значним портфелем акцій, а також колекціями творів мистецтва та рідкісних книг.

Мало що відомо про те, як і коли Лагерфельд посварився зі своїми родичами, але вважається, що вони були відчужені в останні десятиліття його життя. У документальному фільмі BBC Two 2023 року йдеться, що він не бачив жодної зі своїх племінниць п'ять десятиліть.

Інша племінниця, американка, сказала, що хоча вона майже не знала Лагерфельда, він був "щедрим", навіть безкоштовно розробив дизайн її весільної сукні, а потім переправив її літаком "Конкорд", щоб встигнути на церемонію. Вона сказала творцям фільму, що нічого більшого не очікувала від свого покійного дядька: "У цьому немає потреби".

Лагерфельд працював до самої смерті над кількома колекціями на рік для Chanel, Fendi та власного бренду Karl Lagerfeld. Він казав, що часто вносив зміни до свого заповіту, одного разу сказавши: "Навіть один дивний погляд від когось, і вони вибувають".

Це не перший випадок, коли названі бенефіціари Лагерфельда хвилюються, що їхню спадщину відберуть. Як повідомляє німецька газета Bild, французькі фінансові органи вимагають до 40 мільйонів євро з його майна у вигляді заборгованості податків на тій підставі, що його фактичне основне місце проживання не знаходиться в Монако, податковому райському куточку.

Met Gala 2023: чорно-біла розкіш та вшанування пам’яті Карла Лагерфельда02.05.23, 08:16 • 9534214 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нерухомість
Тварини
Бренд
Соціальна мережа
Фільм
Шлюб
Монако
Audi
Гамбург
Париж