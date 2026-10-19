США не объяснили ограничения Starlink и отсутствие предупреждения об ударе рф: Зеленский раскрыл детали

Украина не получила от партнеров раннего предупреждения о первой волне ночной атаки баллистическими ракетами, а американская сторона до сих пор не объяснила причин этого. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями обеих партий и палат Конгресса США, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Украинский лидер также сообщил партнерам о последствиях российской атаки на Харьковскую область, проблемах с обменом разведывательными данными и ограничении работы Starlink и Starshield на фронте.

Детали

Во время разговора Зеленский проинформировал американских законодателей о российской атаке ударными беспилотниками на Харьковскую область, в результате которой погибли шесть человек, в том числе женщина и ее ребенок в возрасте чуть больше года. Президент также продемонстрировал фотографии с места трагедии, на которых видны последствия обстрела.

"Показал ужасные фотографии с места трагедии: убитый ребенок в детской коляске… Вот как Россия отвечает на снятие санкций и уменьшение давления", — подчеркнул Зеленский.

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Отдельное внимание стороны уделили вопросам обмена разведывательной информацией и функционирования американских спутниковых сервисов связи Starlink и Starshield, которые используют украинские военные. По словам Зеленского, во время последней массированной атаки Украина не получила своевременного предупреждения о применении Россией баллистических ракет.

"К сожалению, мы не получили от наших партнеров раннего предупреждения о первой волне российской атаки баллистическими ракетами прошлой ночью. И мы по-прежнему сталкиваемся с ограничениями скорости для сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что американская сторона не предоставила Украине объяснений ни относительно отсутствия раннего предупреждения о ракетной атаке, ни относительно ограничений работы спутниковой связи. В то же время Зеленский отметил, что украинская и американская команды продолжат работать над решением всех вопросов, поднятых во время встречи.

"Наши команды продолжат работу над всеми вопросами, которые сегодня обсудили. Спасибо всем, кто принял участие в разговоре, за сильную поддержку", — подытожил глава государства.

Напомним

Незадолго до этого Владимир Зеленский обсудил с представителями оборонной компании США поставки ракет для Patriot и ремонт F-16 в Украине.