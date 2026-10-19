Зеленський обговорив із представниками оборонної компанії США постачання ракет для Patriot і ремонт F-16 в Україні

Під час зустрічі в Києві з представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin Володимир Зеленський обговорив збільшення постачання ракет-перехоплювачів для протидії російській балістиці та можливість обслуговування й ремонту винищувачів F-16 в Україні. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що системи Patriot компанії і літаки F-16 відіграють важливу роль у захисті від російської балістики та реактивних "шахедів".

"І з обома напрямами зараз непросто. Обговорили, як можемо розширити та збільшити постачання. Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", – сказав він.

Він наголосив, що Україна розраховує, що частину з них зможе закупити.

"Також намагаємося зробити все, щоб обслуговування та ремонт F-16 відбувалися в Україні. Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", – додав український президент.

"Абсолютне звірство" - Зеленський відреагував на російський удар по Харківщині, внаслідок якого загинули діти