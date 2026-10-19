Зеленский обсудил с представителями американской оборонной компании поставки ракет для Patriot и ремонт F-16 в Украине

Во время встречи в Киеве с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin Владимир Зеленский обсудил увеличение поставок ракет-перехватчиков для противодействия российской баллистике и возможность обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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Зеленский отметил, что системы Patriot компании и самолёты F-16 играют важную роль в защите от российской баллистики и реактивных "шахедов".

"И по обоим направлениям сейчас непросто. Обсудили, как можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет", – сказал он.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает, что часть из них сможет закупить.

"Также пытаемся сделать всё, чтобы обслуживание и ремонт F-16 проходили в Украине. Спасибо за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Делаем со своей стороны всё, чтобы наше партнёрство расширялось", – добавил украинский президент.

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