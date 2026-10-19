"Абсолютное зверство" - Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области, в результате которого погибли дети
Киев • УНН
Удар российского "Шахеда" по парку возле кафе унес жизни шести человек, среди них двоих детей. Еще 14 человек, включая шестерых детей, получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар дроном «Шахед» по парку возле кафе в Харьковской области, в результате которого погибли шесть человек, среди них младенец в возрасте чуть больше года и 11-летняя девочка. Еще 14 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.
Ужасающий российский удар в Харьковской области. «Шахед» ударил фактически прямо по людям — по парку возле обычного кафе. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли, и среди них дети. Девочка убита в коляске. Ее звали Ангелина, ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года… Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет. Мои соболезнования родным и близким. Еще 14 человек получили ранения, и среди них еще шестеро детей, — говорится в сообщении
Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и призвал усилить противовоздушную оборону, продолжить помощь и не снимать санкции с России, пока продолжаются убийства. Он также призвал США применить закон Линдси Грэма, а Европу — продолжать поддержку Украины. убийств. У мира достаточно сил, чтобы остановить войну.
Оккупанты ударили дроном по парку в Харьковской области — погибли две женщины и младенец в коляске19.10.26, 17:49 • 3814 просмотров