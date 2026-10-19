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The Washington Post

"Абсолютное зверство" - Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области, в результате которого погибли дети

Киев • УНН

 • 3772 просмотра

Удар российского "Шахеда" по парку возле кафе унес жизни шести человек, среди них двоих детей. Еще 14 человек, включая шестерых детей, получили ранения.

"Абсолютное зверство" - Зеленский отреагировал на российский удар по Харьковской области, в результате которого погибли дети

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар дроном «Шахед» по парку возле кафе в Харьковской области, в результате которого погибли шесть человек, среди них младенец в возрасте чуть больше года и 11-летняя девочка. Еще 14 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения. Об этом глава государства написал в Telegram, пишет УНН.

Ужасающий российский удар в Харьковской области. «Шахед» ударил фактически прямо по людям — по парку возле обычного кафе. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли, и среди них дети. Девочка убита в коляске. Ее звали Ангелина, ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года… Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет. Мои соболезнования родным и близким. Еще 14 человек получили ранения, и среди них еще шестеро детей, — говорится в сообщении

— говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины и призвал усилить противовоздушную оборону, продолжить помощь и не снимать санкции с России, пока продолжаются убийства. Он также призвал США применить закон Линдси Грэма, а Европу — продолжать поддержку Украины. убийств. У мира достаточно сил, чтобы остановить войну. 

Оккупанты ударили дроном по парку в Харьковской области — погибли две женщины и младенец в коляске19.10.26, 17:49 • 3814 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
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Владимир Зеленский
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