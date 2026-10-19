"Абсолютне звірство" - Зеленський відреагував на російський удар по Харківщині, внаслідок якого загинули діти

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар дроном "Шахед" по парку поблизу кафе на Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, серед них немовля віком трохи більше року та 11-річна дівчинка. Ще 14 людей, зокрема шестеро дітей, дістали поранення. Про це глава держави написав у Telegram, пише УНН.

Жахливий російський удар на Харківщині. "Шахед" ударив фактично просто по людях – по парку поблизу звичайного кафе. Абсолютне звірство. Шість людей загинули, і серед них діти. Дівчинка вбита у візочку. Її звали Ангеліна, їй було трохи більше року, вона народилась у серпні 2025 року… Її маму звали Інна, вона померла у лікарні… Іншій убитій дівчинці було 11 років. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 14 людей поранені, і серед них ще шестеро дітей, - йдеться у повідомленні - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував партнерам за підтримку України та закликав посилити протиповітряну оборону, продовжити допомогу й не знімати санкції з росії, поки тривають убивства. Він також закликав США застосувати закон Ліндсі Грема, а Європу — продовжувати підтримку України. вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну.

Окупанти вдарили дроном по парку на Харківщині - загинули дві жінки та немовля у візочку