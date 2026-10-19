Окупанти вдарили дроном по парку на Харківщині - загинули дві жінки та немовля у візочку
Київ • УНН
У центральному парку Нової Водолаги загинули дві жінки та немовля. Щонайменше 14 людей поранені, серед них семеро дітей.
Армія рф атакувала дроном центральний парк Нової Водолаги, що на Харківщині, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку, передає УНН із посиланням на МВС.
Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги - в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми. На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них - семеро дітей
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Як повідомили у МВС, всі екстрені служби на місці, підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
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