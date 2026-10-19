Окупанти вдарили дроном по парку на Харківщині - загинули дві жінки та немовля у візочку

Армія рф атакувала дроном центральний парк Нової Водолаги, що на Харківщині, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку, передає УНН із посиланням на МВС.

Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги - в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми. На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них - семеро дітей - йдеться у повідомленні.

Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах

Як повідомили у МВС, всі екстрені служби на місці, підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах