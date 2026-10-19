Оккупанты ударили дроном по парку в Харьковской области — погибли две женщины и младенец в коляске
Киев • УНН
В центральном парке Новой Водолаги погибли две женщины и младенец. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.
Армия рф атаковала дроном центральный парк Новой Водолаги, что в Харьковской области, погибли две женщины и младенец, который находился в детской коляске, передает УНН со ссылкой на МВД.
Оккупанты ударили беспилотником по центральному парку Новой Водолаги — в момент, когда там было много людей, в частности семей с детьми. К сожалению, погибли две женщины и младенец, который находился в детской коляске. По меньшей мере 14 человек ранены, среди них — семеро детей
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах17.10.26, 23:12 • 27991 просмотр
Как сообщили в МВД, все экстренные службы находятся на месте, подразделения оказывают пострадавшим домедицинскую помощь и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах17.10.26, 23:12 • 27991 просмотр