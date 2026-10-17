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Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах

Киев • УНН

 • 14115 просмотра

Россия нанесла удар баллистическим оружием по границе Слободского и Основянского районов Харькова. Четверо человек обратились за медицинской помощью.

Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах

Враг вечером в субботу, 17 октября, нанес удар баллистическим оружием по границе двух районов Харькова — Слободского и Основянского. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, известно как минимум о трех пострадавших в двух районах.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что 66-летний и 42-летний мужчины получили ранения в Слободском районе и были госпитализированы.

Оказывается высококвалифицированная медицинская помощь

— написал Синегубов.

Позже он добавил, что 26-летняя женщина пострадала в Основянском районе Харькова. Еще одна 25-летняя женщина обратилась за помощью к врачам. У нее диагностировали острую реакцию на стресс вследствие вражеского "прилета".

Напомним

Накануне рф атаковала Немышлянский и Слободской районы Харькова. Девять человек пострадали, более 100 окон в домах выбиты.

рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian17.10.26, 18:02 • 32447 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Взрывы
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков