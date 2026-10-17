рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian

российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут быть частью плана, направленного на ухудшение условий жизни в крупных городах и принуждение страны к капитуляции. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документ, который, по данным украинской разведки, перехватили в россии, передает УНН.

Детали

Атаки на электростанции отражают российский план сделать украинские города непригодными для жизни. Кремль прибегает к наказанию населения Украины в крупных городах, поскольку линии фронта остаются замороженными - пишет издание.

По данным издания, документ под названием "Анализ энергетического, жилищно-коммунального секторов Украины" содержит оценку уязвимых объектов украинской энергосистемы и даже предусматривает удары по объектам высокого риска, в частности по распределительным подстанциям на нескольких атомных электростанциях. В нем описаны возможные последствия ударов - от "ухудшения качества жизни" украинцев из-за отключений электроэнергии до полного прекращения водоснабжения, что, как хладнокровно прогнозируется в документе, приведет к "ухудшению санитарных условий и вынужденному оттоку жителей из городов".

По информации издания, в документе не указано, какое именно российское ведомство его подготовило, однако, по словам нескольких европейских чиновников, с которыми пообщалось издание, авторы могли быть связаны с российскими военными или разведывательными службами.

Поскольку на этой неделе российские ракеты и дроны систематически врезались в электростанции в Киеве и Харькове, постоянные отключения электроэнергии и водоснабжения все больше напоминают якобы российский план уничтожения жизни в крупных украинских городах, с которым ознакомилась газета Guardian. Даже когда Дональд Трамп на прошлой неделе в одностороннем порядке объявил об "энергетическом прекращении огня" между москвой и Киевом, россия продолжала свои методичные и разрушительные удары по энергосети Украины, в частности в Киеве, в рамках стратегии, направленной на наказание населения Украины и доведение страны до капитуляции - пишет издание.

По словам издания, в этом году "россия, похоже, воплощает эти планы на практике".

В частности, во вторник вечером российские удары поразили три крупные электростанции в Киевской области - ТЭЦ-4 и 5, а также Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области, - а также крупную электрическую подстанцию, которая передает электроэнергию от двух главных атомных электростанций страны в столицу.

Эти подстанции, вместе с другими подстанциями, образующими "Киевское энергетическое кольцо", которое помогает поставлять электроэнергию со всей страны в столицу, стали целями российского массированного обстрела, который, если он окажется успешным, может угрожать гуманитарной катастрофой в городе с 3-миллионным населением - пишет издание.

Напомним

россия ночью и утром 17 октября атаковала энергетику в 10 областях, часть жителей осталась без электроснабжения. В ряде регионов действуют графики отключения электроэнергии.