Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах
Київ • УНН
росія вдарила балістичною зброєю по межі Слобідського й Основ’янського районів Харкова. Четверо людей звернулися по медичну допомогу.
Ворог ввечері у суботу, 17 жовтня, завдав удару балістичною зброєю по межі двух районів Харкова - Слобідського та Основʼянського. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, відомо про щонайменше трьох постраждалих у двох районах.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 66-річний та 42-річний чоловіки отримали поранення в Слобідському районі і були госпіталізовані.
Надається висококваліфікована медична допомога
Згодом він додав, що 26-річна жінка постраждала в Основʼянському районі Харкова. Ще одна 25-річна жінка звернулася по допомогу до лікарів. В неї діагностували гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого "прильоту".
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рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian17.10.26, 18:02 • 30608 переглядiв