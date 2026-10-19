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Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

На фронте Starlink/Starshield перестаёт работать на скорости 130–161 км/ч, а Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины, заявил Зеленский.

Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
Владимир Зеленский

На разных участках фронта Starlink/Starshield перестаёт функционировать на скорости 130–161 километр в час, что тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов. Кроме того, также имеет место отсрочка поставок отдельных типов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства войны в Соединённых Штатах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после проведения селектора, передаёт УНН.

Был отдельный доклад Главнокомандующего ВСУ относительно информации из подразделений о ситуации с использованием сервисов Starlink / Starshield. К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестаёт функционировать на скорости 130–161 километр в час. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего мидстрайков и перехватчиков реактивных "шахедов" 

- заявил Зеленский.

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По его словам, "сегодня на всех уровнях это должны ещё раз обсудить с партнёрами. Скорость имеет значение для защиты жизни". 

Также имеет место отсрочка поставок отдельных типов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства войны в Соединённых Штатах. Сегодня вечером – дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты 

- резюмировал Глава государства. 

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Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаТехнологии
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Владимир Зеленский
Соединённые Штаты