Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
Киев • УНН
На фронте Starlink/Starshield перестаёт работать на скорости 130–161 км/ч, а Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины, заявил Зеленский.
На разных участках фронта Starlink/Starshield перестаёт функционировать на скорости 130–161 километр в час, что тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов. Кроме того, также имеет место отсрочка поставок отдельных типов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства войны в Соединённых Штатах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после проведения селектора, передаёт УНН.
Был отдельный доклад Главнокомандующего ВСУ относительно информации из подразделений о ситуации с использованием сервисов Starlink / Starshield. К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестаёт функционировать на скорости 130–161 километр в час. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего мидстрайков и перехватчиков реактивных "шахедов"
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По его словам, "сегодня на всех уровнях это должны ещё раз обсудить с партнёрами. Скорость имеет значение для защиты жизни".
Также имеет место отсрочка поставок отдельных типов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства войны в Соединённых Штатах. Сегодня вечером – дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты
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