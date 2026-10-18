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Financial Times

Европа разрабатывает собственную спутниковую сеть вместо Starlink — Зеленский

Киев • УНН

 • 14427 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страны ЕС создают альтернативу Starlink из-за возможности ограничения работы американской системы. Европа уже продвигает этот проект.

Европа разрабатывает собственную спутниковую сеть вместо Starlink — Зеленский

Страны Европейского союза уже начали процесс разработки собственной спутниковой сети, которая может стать полноценным аналогом американской Starlink. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в Европе все видят, как США могут ограничивать работу Starlink, поэтому уже пытаются создать альтернативу.

Европа это видит. Вопрос не только в нас. Вся Европа увидела, что можно регулировать со стороны Соединённых Штатов Америки, независимо от договорённостей и контрактов можно ограничивать скорость. ... Поэтому теперь европейцы сами поднимают вопрос аналогов, и они уже работают, уже продвигаются

- отметил глава государства.

Он напомнил, что европейцы также являются пользователями американской спутниковой системы, поэтому не могут игнорировать последние события. При этом Зеленский выразил уверенность, что Европа сможет успешно реализовать свой новый проект.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине Starlink отключается после достижения скорости примерно 161 км/ч, однако в странах ЕС система работала во время движения на скорости более 180 км/ч.

Украина ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения восстановления работы Starshield17.10.26, 09:00 • 18096 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Старлинк
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина