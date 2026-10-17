Украина ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения восстановления работы Starshield
Киев • УНН
Украина ожидает официального ответа о полном восстановлении работы Starshield. Сеник заявил, что скорость сервиса колебалась.
Украинская сторона ожидает официального ответа от Пентагона и SpaceX на запрос о полном восстановлении сервиса Starshield, военной версии спутникового сервиса Starlink. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Соединённых Штатах Америки Денис Сеник в интервью на NEWSMAX2, которое посольство Украины в США опубликовало в ночь на 17 октября, пишет УНН.
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"Технология Starshield жизненно важна для Украины, и мы искренне благодарны американской стороне за возможность ею пользоваться", — сказал поверенный.
"По состоянию на сегодняшний день мы всё ещё ждём официального ответа от Пентагона и SpaceX на наш запрос о полном восстановлении этого сервиса", — добавил он.
"Могу сказать, что сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, как это было два дня назад. Но всё ещё наблюдаются колебания скорости, и мы всё ещё ждём разъяснений от Пентагона и SpaceX относительно того, решена ли проблема и восстановлена ли услуга, и можем ли мы продолжать защищать наш народ и действительно остановить россию от совершения военных преступлений", — подчеркнул Сеник.
Дополнение
Работа терминалов Starlink, принадлежащих SpaceX Илона Маска, в ночь на 14 октября получила ограничения скорости во время движения. Ограничения, как сообщалось, в том числе ухудшили способность Украины проводить оборонные операции против российских атак дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.
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