Украина ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения восстановления работы Starshield

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 14133 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24623 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32453 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44457 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25869 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22873 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21273 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17397 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33520 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15719 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 12157 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8950 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7578 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6892 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 11058 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33520 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 38985 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38782 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 64021 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58851 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Луцк
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 23988 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28562 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25705 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24621 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23488 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Украина ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения восстановления работы Starshield

Киев • УНН

 • 17542 просмотра

Украина ожидает официального ответа о полном восстановлении работы Starshield. Сеник заявил, что скорость сервиса колебалась.

Украина ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения восстановления работы Starshield

Украинская сторона ожидает официального ответа от Пентагона и SpaceX на запрос о полном восстановлении сервиса Starshield, военной версии спутникового сервиса Starlink. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Соединённых Штатах Америки Денис Сеник в интервью на NEWSMAX2, которое посольство Украины в США опубликовало в ночь на 17 октября, пишет УНН.

Детали

"Технология Starshield жизненно важна для Украины, и мы искренне благодарны американской стороне за возможность ею пользоваться", — сказал поверенный.

"По состоянию на сегодняшний день мы всё ещё ждём официального ответа от Пентагона и SpaceX на наш запрос о полном восстановлении этого сервиса", — добавил он.

"Могу сказать, что сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, как это было два дня назад. Но всё ещё наблюдаются колебания скорости, и мы всё ещё ждём разъяснений от Пентагона и SpaceX относительно того, решена ли проблема и восстановлена ​​ли услуга, и можем ли мы продолжать защищать наш народ и действительно остановить россию от совершения военных преступлений", — подчеркнул Сеник.

Дополнение

Работа терминалов Starlink, принадлежащих SpaceX Илона Маска, в ночь на 14 октября получила ограничения скорости во время движения. Ограничения, как сообщалось, в том числе ухудшили способность Украины проводить оборонные операции против российских атак дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре.

Сенаторы США призвали расследовать перебои Starlink в Украине16.10.26, 16:46 • 5050 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости МираТехнологии
Старлинк
SpaceX
Пентагон
Соединённые Штаты
Украина