Україна чекає від Пентагону та SpaceX підтвердження щодо відновлення Starshield
Київ • УНН
Україна очікує офіційної відповіді щодо повного відновлення роботи Starshield. Сєнік заявив, що швидкість сервісу коливалася.
Українська сторона очікує офіційну відповідь від Пентагону та SpaceX на запит щодо повного відновлення сервісу Starshield, військової версії супутникового сервісу Starlink. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Америки Денис Сєнік в інтерв'ю на NEWSMAX2, яке оприлюднило посольство України у США у ніч на 17 жовтня, пише УНН.
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"Технологія Starshield життєво важлива для України, і ми щиро вдячні американській стороні за можливість її мати", - сказав повірений.
"Станом на сьогодні ми все ще чекаємо на офіційну відповідь від Пентагону та SpaceX на наш запит щодо повного відновлення цього сервісу", - додав він.
"Можу сказати, що наразі ситуація покращилася порівняно з тим, як це було два дні тому. Але все ще спостерігаються коливання швидкості, і ми все ще чекаємо на роз'яснення від Пентагону та SpaceX щодо того, чи вирішено проблему, чи відновлено сервіс, і чи можемо ми продовжувати захищати наших людей і фактично зупинити росію від скоєння воєнних злочинів", - наголосив Сєнік.
Доповнення
Робота терміналів Starlink, що належить SpaceX Ілона Маска, у ніч на 14 жовтня отримала обмеження швидкості під час руху. Обмеження, як повідомлялося, погіршили у тому числі здатність України проводити оборонні операції проти російських атак дронів та ракет на цивільну інфраструктуру.
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