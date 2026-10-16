Сенатори США закликали до розслідування перебоїв Starlink в Україні

Група сенаторів від обох партій у Сенаті США підписала лист з вимогою термінового розслідування повідомлень про перебої в роботі інтернет-мережі Starlink компанії SpaceX в Україні. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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У листі, надісланому в четвер, 15 жовтня, генеральному інспектору Міністерства оборони США, сенатори заявляють, що вони мають "серйозне занепокоєння" щодо повідомлень про обмеження швидкості між 12 та 14 жовтня.

Білий дім і Пентагон не відповіли на припущення, що США могли бути причетні до ймовірного уповільнення.

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У листі, за лідерства Джин Шахін, демократки в комітеті Сенату США з міжнародних відносин, міститься заклик до генерального інспектора з'ясувати, чи були обмеження спричинені Міністерством оборони США чи його підрядниками.

У ньому йдеться, що "обмеження, як повідомляється, погіршили здатність України проводити оборонні операції проти російських атак дронів та ракет на цивільну інфраструктуру".

Компанія Starlink, що належить SpaceX Ілона Маска, у вівторок ввечері обмежила швидкість до 160 км/год, що означає, що будь-яка зброя, яка рухалася швидше за цю швидкість, втрачала зв'язок з мережею, зауважує видання.

Сенатори також заявляють, що вони "глибоко стурбовані" повідомленнями про перебої або "збої", що впливають на можливості обміну розвідувальною інформацією та попередження про загрози, на які покладається персонал, що проводять діяльність в Україні.

"Ми особливо стурбовані інцидентами, коли дипломатичний, військовий та безпековий персонал США не зміг дістатися до визначених бункерів під час російських авіанальотів", – йдеться у заяві.

"Враховуючи потенційно смертельні наслідки, ці інциденти потребують негайного розслідування", – додають сенатори.

Серед підписантів листа – сенатори-республіканці Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Джон Корнін, а також сенатори Річард Дурбін, Джек Рід, Річард Блюменталь та Крістофер Кунс від демократів.

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Власник SpaceX Ілон Маск припустив, що за обмеженнями може стояти уряд США. У середу Маск написав у X, що "системи Starshield належать і контролюються урядом США. Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються американськими військовими та, зрештою, [президентом США]".

Starlink — це цивільна служба, яка використовує супутники на низькій навколоземній орбіті для забезпечення доступу до Інтернету, особливо у віддалених районах. Starshield, який спирається на мережу Starlink, призначений для урядового та військового використання. Обидві належать SpaceX Маска.

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