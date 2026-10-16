Сенаторы США призвали расследовать перебои Starlink в Украине

Группа сенаторов от обеих партий в Сенате США подписала письмо с требованием срочно расследовать сообщения о перебоях в работе интернет-сети Starlink компании SpaceX в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

В письме, направленном в четверг, 15 октября, генеральному инспектору Министерства обороны США, сенаторы заявляют, что они испытывают "серьезную обеспокоенность" по поводу сообщений об ограничении скорости в период с 12 по 14 октября.

Белый дом и Пентагон не ответили на предположения о том, что США могли быть причастны к вероятному снижению скорости.

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В письме, составленном под руководством Джин Шахин, демократки в комитете Сената США по международным отношениям, содержится призыв к генеральному инспектору выяснить, были ли ограничения вызваны Министерством обороны США или его подрядчиками.

В нем говорится, что "ограничения, как сообщается, ухудшили способность Украины проводить оборонительные операции против российских атак дронами и ракетами на гражданскую инфраструктуру".

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX Илона Маска, во вторник вечером ограничила скорость до 160 км/ч, что означает: любое оружие, двигавшееся быстрее этой скорости, теряло связь с сетью, отмечает издание.

Сенаторы также заявляют, что они "глубоко обеспокоены" сообщениями о перебоях или "сбоях", влияющих на возможности обмена разведывательной информацией и предупреждениями об угрозах, на которые опирается персонал, осуществляющий деятельность в Украине.

"Мы особенно обеспокоены инцидентами, когда дипломатический, военный персонал и сотрудники служб безопасности США не смогли добраться до определенных бункеров во время российских авиаударов", — говорится в заявлении.

"Учитывая потенциально смертельные последствия, эти инциденты требуют немедленного расследования", — добавляют сенаторы.

Среди подписавших письмо — сенаторы-республиканцы Том Тиллис, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин, а также сенаторы Ричард Дурбин, Джек Рид, Ричард Блюменталь и Кристофер Кунс от Демократической партии.

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Владелец SpaceX Илон Маск предположил, что за ограничениями может стоять правительство США. В среду Маск написал в X, что "системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном итоге, [президентом США]".

Starlink — это гражданская служба, использующая спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения доступа к интернету, особенно в отдаленных районах. Starshield, опирающийся на сеть Starlink, предназначен для государственного и военного использования. Обе системы принадлежат SpaceX Маска.

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