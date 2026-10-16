Сенаторы США призвали расследовать перебои Starlink в Украине

$44.890.0950.310.04
ukenru
03:17 • 3994 просмотра
Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"
02:38 • 8034 просмотра
На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
01:56 • 10013 просмотра
Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW
01:17 • 10341 просмотра
НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов
00:38 • 10751 просмотра
Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
23:56 • 11235 просмотра
"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы
23:16 • 11329 просмотра
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ
22:57 • 10701 просмотра
Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ
22:38 • 10225 просмотра
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20
16 октября, 21:38 • 10773 просмотра
Украина накопила рекордные за 6 лет запасы газа перед зимой — Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
Чтобы можно было спрогнозировать форс-мажоры — в приложении УЗ может появиться важная функцияPhoto16 октября, 18:13 • 15065 просмотра
Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу16 октября, 18:22 • 9108 просмотра
Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ16 октября, 18:52 • 11600 просмотра
Леброн Джеймс устроил неожиданный сюрприз Ашеру на 48-летиеPhoto16 октября, 21:05 • 11314 просмотра
KFC отказывается от Pepsi в пользу Coca-Cola: PepsiCo может потерять $500 миллионов в год22:06 • 7672 просмотра
публикации
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 40077 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 36809 просмотра
Дюбуа vs Уордли 2: анонс боя за титул WBO в ЛондонеVideo16 октября, 12:17 • 40374 просмотра
Бронирование по-новому: почему заверения правительства не сняли обеспокоенность бизнеса и парламентаPhoto
Эксклюзив
16 октября, 10:05 • 49232 просмотра
От распродажи советского ОПК до собственной баллистики: что потеряла и восстанавливает Украина
Эксклюзив
16 октября, 08:56 • 55684 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль03:05 • 762 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto02:05 • 1918 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto01:06 • 2904 просмотра
Тома Круза обвинили в попытке привлечь Джима Керри к саентологии00:06 • 5112 просмотра
Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов23:05 • 4638 просмотра
Актуальное
Старлинк
Таймс
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Отопление

Сенаторы США призвали расследовать перебои Starlink в Украине

Киев • УНН

 • 4284 просмотра

Американские сенаторы призвали расследовать ограничения работы Starlink 12–14 октября.

Сенаторы США призвали расследовать перебои Starlink в Украине

Группа сенаторов от обеих партий в Сенате США подписала письмо с требованием срочно расследовать сообщения о перебоях в работе интернет-сети Starlink компании SpaceX в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

В письме, направленном в четверг, 15 октября, генеральному инспектору Министерства обороны США, сенаторы заявляют, что они испытывают "серьезную обеспокоенность" по поводу сообщений об ограничении скорости в период с 12 по 14 октября.

Белый дом и Пентагон не ответили на предположения о том, что США могли быть причастны к вероятному снижению скорости.

Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности16.10.26, 04:38 • 25679 просмотров

В письме, составленном под руководством Джин Шахин, демократки в комитете Сената США по международным отношениям, содержится призыв к генеральному инспектору выяснить, были ли ограничения вызваны Министерством обороны США или его подрядчиками.

В нем говорится, что "ограничения, как сообщается, ухудшили способность Украины проводить оборонительные операции против российских атак дронами и ракетами на гражданскую инфраструктуру".

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX Илона Маска, во вторник вечером ограничила скорость до 160 км/ч, что означает: любое оружие, двигавшееся быстрее этой скорости, теряло связь с сетью, отмечает издание.

Сенаторы также заявляют, что они "глубоко обеспокоены" сообщениями о перебоях или "сбоях", влияющих на возможности обмена разведывательной информацией и предупреждениями об угрозах, на которые опирается персонал, осуществляющий деятельность в Украине.

"Мы особенно обеспокоены инцидентами, когда дипломатический, военный персонал и сотрудники служб безопасности США не смогли добраться до определенных бункеров во время российских авиаударов", — говорится в заявлении.

"Учитывая потенциально смертельные последствия, эти инциденты требуют немедленного расследования", — добавляют сенаторы.

Среди подписавших письмо — сенаторы-республиканцы Том Тиллис, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин, а также сенаторы Ричард Дурбин, Джек Рид, Ричард Блюменталь и Кристофер Кунс от Демократической партии.

Сенатор Тиллис требует расследования действий Пентагона из-за проблем со Starlink в Украине15.10.26, 12:09 • 6224 просмотра

Владелец SpaceX Илон Маск предположил, что за ограничениями может стоять правительство США. В среду Маск написал в X, что "системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном итоге, [президентом США]".

Starlink — это гражданская служба, использующая спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения доступа к интернету, особенно в отдаленных районах. Starshield, опирающийся на сеть Starlink, предназначен для государственного и военного использования. Обе системы принадлежат SpaceX Маска.

Ограничения Starlink помешали сбивать российские дроны: Зеленский сообщил, удалось ли восстановить связь16.10.26, 15:05 • 4862 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Санкции
Воздушная тревога
Война в Украине
Старлинк
Комитет Сената США по международным отношениям
SpaceX
Сенат Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Джон Корнин
Сьюзен Коллинз
Крис Кунс
Илон Маск
Украина