Starlink в Україні вимикається після 161 км/год - Зеленський

$44.8950.31
ukenru
15:02 • 588 перегляди
рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian
13:34 • 10583 перегляди
Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміноюVideo
12:17 • 13508 перегляди
Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський
11:59 • 12936 перегляди
Україна та США готують зустріч найближчим часом - Зеленський
11:24 • 13435 перегляди
Дизельна угода - перший крок: Зеленський вважає, що зняття санкцій з рф будуть продовжуватися
11:13 • 13005 перегляди
Генштаб підтвердив ураження дронового заводу "робоавіа" та логістики рф
Ексклюзив
10:59 • 17803 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
10:50 • 12868 перегляди
В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації
09:46 • 12001 перегляди
Зеленський відреагував на рішення по закону Ліндсі Грема "в Америці" на тлі спроб рф зробити блекаут
17 жовтня, 07:52 • 17678 перегляди
Голова ФПУ Бизов заявив про ризики для прав працівників у законі про безпеку праці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
98%
751мм
Популярнi новини
Дощі, тумани та до 21° тепла - прогноз погоди на 17 жовтняVideo17 жовтня, 05:24 • 5000 перегляди
Величезні черги на кордоні з Польщею на тлі тривог: вантажівки стоять до двох днівVideo17 жовтня, 07:15 • 11891 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 17888 перегляди
Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме17 жовтня, 08:20 • 5256 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж12:08 • 6292 перегляди
Публікації
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
10:59 • 17803 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 27805 перегляди
Міжнародний день боротьби з бідністю: чому його відзначають 17 жовтня і наскільки гострою залишається проблема17 жовтня, 05:00 • 29479 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 55242 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 50246 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Ірина Терех
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж12:08 • 6476 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 17974 перегляди
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем17 жовтня, 03:05 • 20185 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto17 жовтня, 02:05 • 19207 перегляди
Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибаченьPhoto17 жовтня, 01:06 • 18114 перегляди
Актуальне
Starlink
The Times
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Bild

Starlink в Україні вимикається після 161 км/год - Зеленський

Київ • УНН

 • 1934 перегляди

Президент заявив, що в Україні Starlink вимикається після 161 км/год, тоді як у ЄС працює понад 180 км/год. Він назвав це спланованим обмеженням.

Starlink в Україні вимикається після 161 км/год - Зеленський

В Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Starlink дуже важливий для нас. Для зв'язку на території нашої держави, на фронті і для цивільних. Друге. Ми допомагаємо і використовуємо Starlink для дронів для того, щоб була можливість передавати нашим хлопцям на бойових позиціях їжу, воду. Це дуже важливо, куди не може пройти військовий або та чи інша техніка. Там, де є ізоляція завдяки контролю дронами ворога. І цієї можливості на сьогодні просто немає. Друге, ми використовуємо деякі наші дрони-перехоплювачі з старлінками для того, щоб перехоплювати швидкісні, ворожі шахеди з реактивними двигунами. Безумовно, і слава Богу, дякуючи нашим ППО, нашим інженерам і партнерським засобам, також - ми використовуємо не тільки дрони-перехоплювачі проти шахедів, а і авіацію, і ракети, і інші ППО, тощо. Але знов-таки, щоб перехопити швидкісний реактивний дрон, шахед і інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості

- заявив Володимир Зеленський.

Тож, аби з’ясувати причину обмежень, Україна провела перевірку в країнах Європейського Союзу.

Що таке обмеження швидкості старлінків на сьогодні? Ну, приблизно так: максимум сьогодні є швидкість 161 км/год. Після цього (те, що по доповідях я бачив і чув) - після цього повністю вимикається Starlink і ми втрачаємо дрон. Тобто швидкості недостатньо, ну і втрачаємо дрон. Що зробили ми? Щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX, або це якась операція або домовленість нас обмежити, нам відключити, не дати можливість захищатися, берегти наших людей, як на фронті, так і цивільних. Ми відправили пару машин на території країн Європейського Союзу зі старлінками, і вони їхали зі швидкістю там, де це можна, зі швидкістю 180 км плюс і Starlink працює. У нас є відповідні відповідні фіксації, є відповідні докази. Висновок наступний: обмеження діють, обмеження діють на території України, і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто це спланована операція

 - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський нібито погодився на 100-денну паузу в ударах по енергетиці росії в обмін на розширення Starlink. Також розглядає ракети Patriot.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніСвітТехнології
Starlink
SpaceX
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна