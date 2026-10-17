Starlink в Україні вимикається після 161 км/год - Зеленський

В Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Starlink дуже важливий для нас. Для зв'язку на території нашої держави, на фронті і для цивільних. Друге. Ми допомагаємо і використовуємо Starlink для дронів для того, щоб була можливість передавати нашим хлопцям на бойових позиціях їжу, воду. Це дуже важливо, куди не може пройти військовий або та чи інша техніка. Там, де є ізоляція завдяки контролю дронами ворога. І цієї можливості на сьогодні просто немає. Друге, ми використовуємо деякі наші дрони-перехоплювачі з старлінками для того, щоб перехоплювати швидкісні, ворожі шахеди з реактивними двигунами. Безумовно, і слава Богу, дякуючи нашим ППО, нашим інженерам і партнерським засобам, також - ми використовуємо не тільки дрони-перехоплювачі проти шахедів, а і авіацію, і ракети, і інші ППО, тощо. Але знов-таки, щоб перехопити швидкісний реактивний дрон, шахед і інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості