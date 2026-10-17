Starlink в Україні вимикається після 161 км/год - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що в Україні Starlink вимикається після 161 км/год, тоді як у ЄС працює понад 180 км/год. Він назвав це спланованим обмеженням.
В Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Starlink дуже важливий для нас. Для зв'язку на території нашої держави, на фронті і для цивільних. Друге. Ми допомагаємо і використовуємо Starlink для дронів для того, щоб була можливість передавати нашим хлопцям на бойових позиціях їжу, воду. Це дуже важливо, куди не може пройти військовий або та чи інша техніка. Там, де є ізоляція завдяки контролю дронами ворога. І цієї можливості на сьогодні просто немає. Друге, ми використовуємо деякі наші дрони-перехоплювачі з старлінками для того, щоб перехоплювати швидкісні, ворожі шахеди з реактивними двигунами. Безумовно, і слава Богу, дякуючи нашим ППО, нашим інженерам і партнерським засобам, також - ми використовуємо не тільки дрони-перехоплювачі проти шахедів, а і авіацію, і ракети, і інші ППО, тощо. Але знов-таки, щоб перехопити швидкісний реактивний дрон, шахед і інші реактивні дрони, сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості
Тож, аби з’ясувати причину обмежень, Україна провела перевірку в країнах Європейського Союзу.
Що таке обмеження швидкості старлінків на сьогодні? Ну, приблизно так: максимум сьогодні є швидкість 161 км/год. Після цього (те, що по доповідях я бачив і чув) - після цього повністю вимикається Starlink і ми втрачаємо дрон. Тобто швидкості недостатньо, ну і втрачаємо дрон. Що зробили ми? Щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX, або це якась операція або домовленість нас обмежити, нам відключити, не дати можливість захищатися, берегти наших людей, як на фронті, так і цивільних. Ми відправили пару машин на території країн Європейського Союзу зі старлінками, і вони їхали зі швидкістю там, де це можна, зі швидкістю 180 км плюс і Starlink працює. У нас є відповідні відповідні фіксації, є відповідні докази. Висновок наступний: обмеження діють, обмеження діють на території України, і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто це спланована операція
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський нібито погодився на 100-денну паузу в ударах по енергетиці росії в обмін на розширення Starlink. Також розглядає ракети Patriot.