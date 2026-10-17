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Starlink в Украине отключается после 161 км/ч — Зеленский

Киев • УНН

 • 5262 просмотра

Президент заявил, что в Украине Starlink отключается после 161 км/ч, тогда как в ЕС работает на скорости свыше 180 км/ч. Он назвал это спланированным ограничением.

Starlink в Украине отключается после 161 км/ч — Зеленский

В Украине Starlink отключается после достижения скорости примерно 161 км/ч, однако в странах ЕС система работала во время движения со скоростью более 180 км/ч. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Starlink очень важен для нас. Для связи на территории нашего государства, на фронте и для гражданских. Второе. Мы помогаем и используем Starlink для дронов, чтобы была возможность передавать нашим ребятам на боевых позициях еду, воду. Это очень важно там, куда не может пройти военный или та или иная техника. Там, где есть изоляция благодаря контролю дронами противника. И этой возможности сегодня просто нет. Второе, мы используем некоторые наши дроны-перехватчики со Starlink для того, чтобы перехватывать скоростные вражеские «шахеды» с реактивными двигателями. Безусловно, и слава Богу, благодаря нашим ПВО, нашим инженерам и партнерским средствам, также — мы используем не только дроны-перехватчики против «шахедов», но и авиацию, и ракеты, и другие средства ПВО, и тому подобное. Но опять-таки, чтобы перехватить скоростной реактивный дрон, «шахед» и другие реактивные дроны, сегодня наши перехватчики не работают, поскольку есть ограничение скорости

— заявил Владимир Зеленский.

Поэтому, чтобы выяснить причину ограничений, Украина провела проверку в странах Европейского союза.

Что такое ограничение скорости Starlink на сегодня? Ну, примерно так: максимальная скорость сегодня составляет 161 км/ч. После этого (то, что по докладам я видел и слышал) — после этого Starlink полностью отключается, и мы теряем дрон. То есть скорости недостаточно, ну и мы теряем дрон. Что сделали мы? Чтобы понять, действительно ли это технические проблемы у компании SpaceX или это какая-то операция либо договоренность ограничить нас, отключить нас, не дать возможности защищаться, беречь наших людей — как на фронте, так и гражданских. Мы отправили пару машин на территорию стран Европейского союза со Starlink, и они ехали там, где это можно, со скоростью 180 км плюс, и Starlink работает. У нас есть соответствующие фиксации, есть соответствующие доказательства. Вывод следующий: ограничения действуют, ограничения действуют на территории Украины, а ограничения не действуют на территории стран Европейского союза. То есть это спланированная операция

 — заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский якобы согласился на 100-дневную паузу в ударах по энергетике россии в обмен на расширение Starlink. Также рассматривает ракеты Patriot.

Алла Киосак

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Старлинк
SpaceX
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина