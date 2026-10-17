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MIM-104 Patriot
The Washington Post

Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ

Київ • УНН

 • 2208 перегляди

Зеленський нібито погодився на 100-денну паузу в ударах по енергетиці hосії в обмін на розширення Starlink. Також розглядає ракети Patriot.

Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ

Президент України Володимир Зеленський нібито погодився на пропозицію американських законодавців призупинити удари по російських енергетичних об'єктах на 100 днів в обмін на розширення зони покриття Starlink. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на інформацію, отриману журналістами, пише УНН.

Деталі

За даними видання, минулої п'ятниці сенатори-республіканці Роджер Вікер і Кевін Крамер разом із двома членами Палати представників відвідали Київ. Після зустрічі з представниками Міністерства оборони України вони запропонували Зеленському тимчасово припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

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Натомість США мали б розширити зону покриття української супутникової мережі Starlink приблизно на 300 км углиб території росії. Це дозволило б українським військовим ефективніше протидіяти російським ракетним установкам.

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Нам повідомили, що Зеленський заявив, що погодиться з цією пропозицією та зобов'яжеться утримуватися від бомбардувань енергетичних об'єктів у росії протягом 100 днів у межах такої угоди

– зазначає WSJ.

За інформацією журналістів, український президент також готовий розглянути припинення ударів по російських НПЗ в обмін на додаткові ракети для систем Patriot.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Starlink
Міністерство оборони США
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Україна
Київ