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The New York Times

Маск запропонував Трампу уповільнити роботу Starlink в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3884 перегляди

За даними The Telegraph, Маск запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink в Україні. Джерела стверджують, що вони обоє були причетні.

Маск запропонував Трампу уповільнити роботу Starlink в Україні - ЗМІ
REUTERS/Kevin Lamarque

Мільярдер Ілон Маск запропонував президенту США Дональду Трампу запровадити обмеження швидкості Starlink, що перешкоджало захисту України від безпілотників. Про це пише The Telegraph, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, за словами чотирьох джерел, знайомих з обговореннями, мільярдер-підприємець і технологічний підприємець звернувся до президента США з пропозицією запровадити обмеження швидкості в системі, що перешкоджало захисту України від безпілотників.

Одне з джерел повідомило, що Трамп "погодився" з пропозицією Маска, що відкрило шлях для Пентагону для уповільнення Starshield, військової версії системи супутникового зв'язку.

Повідомляється, що Маск заперечив свою відповідальність за обмеження доступу до Starlink, звинувативши Білий дім. Він стверджував, що "будь-які обмеження швидкості чи використання вирішувалися військовими США та, зрештою, президентом США", маючи на увазі Трампа.

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Однак, після того, що було описано як "ніч різанини" в Києві через відключення електроенергії, високопоставлене джерело повідомило, що Маск був стривожений можливою негативною реакцією споживачів у Європі.

Джерело повідомило: "Він написав у Твіттері, що він невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді ж вони обидва були причетні до цього".

Високопоставлений європейський чиновник та два добре поінформовані українські джерела підтвердили цю версію подій.

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Нагадаємо 

Мільярдер Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для системи Starshield від SpaceX, якою користується Україна. За його словами, цю систему контролює уряд США, а остаточне рішення щодо обмеження швидкості або використання приймає президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні.

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
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Дональд Трамп
Ілон Маск
Європа
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Київ