Маск предложил Трампу замедлить работу Starlink в Украине — СМИ

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Миллиардер Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ввести ограничения скорости Starlink, что препятствовало защите Украины от беспилотников. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, по словам четырех источников, знакомых с обсуждениями, миллиардер-предприниматель и технологический предприниматель обратился к президенту США с предложением ввести ограничения скорости в системе, что препятствовало защите Украины от беспилотников.

Один из источников сообщил, что Трамп "согласился" с предложением Маска, что открыло путь для Пентагона к замедлению Starshield, военной версии системы спутниковой связи.

Сообщается, что Маск отрицал свою ответственность за ограничение доступа к Starlink, обвинив Белый дом. Он утверждал, что "любые ограничения скорости или использования принимались американскими военными и, в конечном счете, президентом США", имея в виду Трампа.

Ограничения скорости системы Starshield устанавливаются президентом США — Маск

Однако после того, что было описано как "ночь резни" в Киеве из-за отключения электроэнергии, высокопоставленный источник сообщил, что Маск был встревожен возможной негативной реакцией потребителей в Европе.

Источник сообщил: "Он написал в Твиттере, что невиновен и что это сделала администрация США. На самом деле же они оба были причастны к этому".

Высокопоставленный европейский чиновник и два хорошо информированных украинских источника подтвердили эту версию событий.

"Не знаю, кто отдал приказ" — Трамп говорит, что правительство США не причастно к ограничению работы Starlink в Украине

Напомним

Миллиардер Илон Маск заявил, что не он определяет ограничения для системы Starshield от SpaceX, которой пользуется Украина. По его словам, эту систему контролирует правительство США, а окончательное решение относительно ограничения скорости или использования принимает президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не причастно к ограничению работы Starlink в Украине.