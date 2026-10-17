Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ

Президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился на предложение американских законодателей приостановить удары по российским энергетическим объектам на 100 дней в обмен на расширение зоны покрытия Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную журналистами, пишет УНН.

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По данным издания, в прошлую пятницу сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Кевин Крамер вместе с двумя членами Палаты представителей посетили Киев. После встречи с представителями Министерства обороны Украины они предложили Зеленскому временно прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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Взамен США должны были бы расширить зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 км вглубь территории России. Это позволило бы украинским военным эффективнее противодействовать российским ракетным установкам.

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Нам сообщили, что Зеленский заявил, что согласится с этим предложением и обязуется воздерживаться от бомбардировок энергетических объектов в России в течение 100 дней в рамках такой договорённости — отмечает WSJ.

По информации журналистов, украинский президент также готов рассмотреть прекращение ударов по российским НПЗ в обмен на дополнительные ракеты для систем Patriot.

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