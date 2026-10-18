Європа розробляє власну супутникову мережу замість Starlink - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що країни ЄС створюють альтернативу Starlink через можливість обмеження роботи американської системи. Європа вже просуває проєкт.
Країни Європейського Союзу вже розпочали процес розробки власної супутникової мережі, яка може стати повноцінним аналогом американської Starlink. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, у Європі всі бачать, як США можуть обмежувати роботу Starlink, тому вже намагаються створити альтернативу.
Європа бачить це. Питання не тільки в нас. Вся Європа побачила, що можна регулювати зі Сполучених Штатів Америки, незалежно від домовленостей і контрактів можна обмежувати швидкість. ... Тому тепер європейці самі піднімають питання аналогів, і вони вже працюють, вони вже просуваються
Він нагадав, що європейці також є користувачами американської супутникової системи, тому не можуть ігнорувати останні події. При цьому Зеленський висловив переконання, що Європа зможе успішно реалізувати свій новий проєкт.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год.
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