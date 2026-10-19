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Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

На фронті Starlink/Starshield перестає працювати на швидкості 130–161 км/год, а Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України, заявив Зеленський.

Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський
Володимир Зеленський

На різних ділянках фронту Starlink/Starshield перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометрів на годину, що гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів. Крім того, є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після проведення селектора, передає УНН.

Був окремий звіт Головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink / Starshield. На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометрів на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "шахедів" 

- заявив Зеленський.

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За його словами, "cьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя". 

Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати 

- резюмував Глава держави. 

Європа розробляє власну супутникову мережу замість Starlink - Зеленський18.10.26, 03:22 • 16741 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Війна в Україні
Starlink
Міністерство оборони США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки