Мінвійни США відтерміновує "життєво необхідні постачання" для України - Зеленський

На різних ділянках фронту Starlink/Starshield перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометрів на годину, що гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів. Крім того, є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після проведення селектора, передає УНН.

Був окремий звіт Головнокомандувача ЗСУ щодо інформації з підрозділів про ситуацію з використанням сервісів Starlink / Starshield. На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометрів на годину. Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних "шахедів"

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За його словами, "cьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя".

Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати