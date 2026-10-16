Украина ожидает поставок истребителей Gripen в ближайшее время — Зеленский

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и подчеркнул — Украина ожидает поставки истребителей Gripen в ближайшее время, передаёт УНН со ссылкой на ОП.

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Глава государства поблагодарил народ Швеции, правительство и лично Ульфа Кристерссона за поддержку Украины и совместную работу ради безопасности Европы.

Президент отдельно отметил позицию Премьер-министра Швеции относительно того, что важно усиливать давление на россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот. По словам Главы государства, такой должна быть совместная реакция Европы на российскую эскалацию.

Лидеры подробно обсудили потребности Украины для защиты от постоянных атак, прежде всего усиление противовоздушной обороны. Глава государства поблагодарил Швецию за договорённости относительно Gripen. Украина ожидает поставки этих истребителей в ближайшее время, они дополнят самолёты F-16, в частности, при сбитии реактивных "шахедов" — говорится в сообщении ОП.

Отдельное внимание во время встречи — пути Украины к членству в Европейском Союзе, поддержке энергетики для подготовки к зимнему периоду.

Украина ожидает получить от Бельгии ещё 10 истребителей F-16 до конца года — Зеленский