Україна очікує на постачання винищувачів Gripen найближчим часом – Зеленський

Ульф Крістерссон і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і наголосив - Україна очікує на постачання винищувачів Gripen найближчим часом, передає УНН із посиланням на ОП.

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Глава держави подякував народу Швеції, уряду та особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України та спільну роботу заради безпеки Європи.

Президент окремо відзначив позицію Прем’єр-міністра Швеції стосовно того, що важливо посилювати тиск на росію і збільшувати підтримку України, а не навпаки. За словами Глави держави, такою має бути спільна відповідь Європи на російську ескалацію.

Лідери детально обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення протиповітряної оборони. Глава держави подякував Швеції за домовленості щодо Gripen. Україна очікує на постачання цих винищувачів найближчим часом, вони доповнять літаки F-16, зокрема, у збитті реактивних "шахедів" - йдеться у повідомленні ОП.

Окрема увага під час зустрічі – шляху України до членства у Європейському Союзі, підтримці енергетики для підготовки до зимового періоду.

Україна очікує на додаткові 10 винищувачів F-16 від Бельгії до кінця року - Зеленський