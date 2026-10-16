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Отопление

Украина ожидает получить от Бельгии ещё 10 истребителей F-16 до конца года — Зеленский

Киев • УНН

 • 13591 просмотра

Бельгия планирует передать Украине 10 F-16 до конца 2026 года. Самолёты уже перехватывают реактивные "шахеды" и усиливают ПВО.

Украина ожидает получить от Бельгии ещё 10 истребителей F-16 до конца года — Зеленский
Бельгийский F-16A. Фото из открытых источников.

Бельгия планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель, передает УНН.

В настоящее время украинские военные активно используют эти самолеты для перехвата российских реактивных беспилотников типа "шахед", демонстрируя высокую эффективность.

Детали

По словам главы государства, истребители F-16 играют важную роль в противодействии российским воздушным атакам, в частности помогают уничтожать реактивные модификации ударных беспилотников.

"Сейчас F-16 очень помогают отражать атаки реактивных "шахедов". Работаем с Бельгией над тем, чтобы как можно скорее получить дополнительные истребители", — подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в свою очередь подтвердил намерение передать Украине 10 истребителей до конца текущего года. По его словам, поставки самолетов задерживались из-за проблем с получением Бельгией новых американских истребителей F-35. Однако теперь их поступление возобновляется, что позволит ускорить передачу F-16 Украине.

Во время встречи в Брюсселе Зеленский и де Вевер также обсудили возможность дополнительных поставок боеприпасов для истребителей. Президент подчеркнул, что усиление украинской противовоздушной обороны остается одним из ключевых приоритетов на фоне непрерывных российских атак.

Напомним

29 сентября Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией относительно передачи трех истребителей F-16 до конца 2026 года по ускоренной процедуре. Украина также получила срочные партии боеприпасов для этих самолетов от Бельгии и других партнеров, в частности Испании.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Барт Де Вевер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Брюссель
Бельгия
Испания
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon