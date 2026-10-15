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Украина рассчитывает на бельгийские F-16 для борьбы с реактивными «шахедами» — Зеленский после встречи с королём

Киев • УНН

 • 11492 просмотра

После встречи с королём Филиппом Зеленский заявил, что Украина ожидает от Бельгии F-16 и боеприпасы к ним. Он призвал сохранить замороженные активы рф до завершения войны.

Украина рассчитывает на бельгийские F-16 для борьбы с реактивными «шахедами» — Зеленский после встречи с королём

Украина надеется получить от Бельгии истребители F-16 и боеприпасы к ним, которые помогут противостоять российским реактивным «Шахедам». Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время аудиенции у короля Бельгии Филиппа, сообщает глава государства в своих соцсетях, пишет УНН.

Детали

Во время встречи Зеленский поблагодарил бельгийского монарха, правительство и граждан страны за поддержку Украины.

Президент подчеркнул, что из-за постоянных российских обстрелов украинских городов усиление противовоздушной обороны остается одной из главных задач.

Сейчас мы живем под постоянными российскими ракетными и дроновыми ударами по нашим городам и общинам. И главный приоритет — усиление ПВО. Рассчитываем на поддержку Бельгии в этом направлении, в частности в вопросе поставок самолетов F-16 и боеприпасов к ним, которые помогают нам защищаться от российских реактивных «шахедов»

— заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул необходимость сохранения санкционного давления на Россию

Отдельное внимание во время аудиенции президент уделил замороженным российским активам. Он подчеркнул, что эти средства должны оставаться заблокированными до окончания войны.

Пока продолжается война, Россия не должна получать ничего, что может вложить в новые убийства и дестабилизацию в Европе

— подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Бельгию за помощь Украине и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в укреплении украинской обороны.

В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном15.10.26, 23:00 • 2052 просмотра

Степан Гафтко

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