Україна розраховує на бельгійські F-16 для боротьби з реактивними "шахедами" – Зеленський після зустрічі з королем
Київ • УНН
Після зустрічі з королем Філіпом Зеленський заявив, що Україна очікує від Бельгії F-16 і боєприпаси до них. Він закликав зберегти заморожені активи рф до завершення війни.
Україна сподівається отримати від Бельгії винищувачі F-16 та боєприпаси до них, які допоможуть протидіяти російським реактивним "Шахедам". Про це президент Володимир Зеленський заявив під час аудієнції в короля Бельгії Філіпа, повідомляє глава держави у своїх соцмережах, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі Зеленський подякував бельгійському монарху, уряду та громадянам країни за підтримку України.
Президент наголосив, що через постійні російські обстріли українських міст посилення протиповітряної оборони залишається одним із головних завдань.
Зараз ми живемо під постійними російськими ракетними і дроновими ударами по наших містах і громадах. І головний пріоритет – посилення ППО. Розраховуємо на підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатись від російських реактивних "шахедів"
Зеленський наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на росію
Окрему увагу під час аудієнції президент приділив замороженим російським активам. Він наголосив, що ці кошти мають залишатися заблокованими до завершення війни.
Поки триває війна, росія не повинна отримувати нічого, що може вкласти у нові вбивства та дестабілізацію у Європі
Зеленський також подякував Бельгії за допомогу Україні та висловив сподівання на подальшу співпрацю у зміцненні української оборони.
Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Зеленський після зустрічі з Макроном15.10.26, 23:00 • 932 перегляди