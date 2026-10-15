Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Зеленський після зустрічі з Макроном
Київ • УНН
Зеленський і Макрон обговорили протидію російській ескалації та нові пакети для української авіації.
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Як повідомили в ОП, лідери обговорили різні шляхи протидії, уже цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації, передає УНН.
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Глава держави відзначив те, що Франція максимально допомагає знайти відповіді на російську ескалацію.
"Буквально під час нашої зустрічі росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення. На жаль, цими днями такий показовий і підлий російський терор відбувається фактично безперервно", – сказав Зеленський.
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Президент України наголосив, що росія демонстративно знехтувала пропозицією Президента США Дональда Трампа припинити вогонь по енергетиці й зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань усьому, що підтримує звичайне життя.
Як повідомили в ОП, лідери обговорили різні шляхи протидії. Уже цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації.
Також прискорюється робота над європейською антибалістикою – потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року.
Зеленський подякував Макрону за те, що всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це.
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