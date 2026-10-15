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Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Зеленський після зустрічі з Макроном

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Зеленський і Макрон обговорили протидію російській ескалації та нові пакети для української авіації.

Цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації – Зеленський після зустрічі з Макроном
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Як повідомили в ОП, лідери обговорили різні шляхи протидії, уже цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації, передає УНН.

Деталі

Глава держави відзначив те, що Франція максимально допомагає знайти відповіді на російську ескалацію.

"Буквально під час нашої зустрічі росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення. На жаль, цими днями такий показовий і підлий російський терор відбувається фактично безперервно", – сказав Зеленський.

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Президент України наголосив, що росія демонстративно знехтувала пропозицією Президента США Дональда Трампа припинити вогонь по енергетиці й зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань усьому, що підтримує звичайне життя.

Як повідомили в ОП, лідери обговорили різні шляхи протидії. Уже цього місяця будуть нові пакети на посилення української авіації.

Також прискорюється робота над європейською антибалістикою – потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року.

Зеленський подякував Макрону за те, що всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це.

Зеленський обговорив із Туском посилення захисту України від російських атак15.10.26, 22:30 • 1494 перегляди

Антоніна Туманова

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