Зеленський обговорив із Туском посилення захисту України від російських атак

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі обговорили посилення захисту України від російських атак, написав Зеленський у Telegram, передає УНН.

Зустрівся із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Дональд добре поінформований про ситуацію з російськими обстрілами й те, як вона загострюється кожного дня. Фактично постійно росіяни застосовують "шахеди". Лише за сьогодні поранені 52 людини. Протягом дня були російські удари по магазину, фармацевтичному заводу, логістиці - написав Зеленський.

Він додав, що важливо, що Польща допомагає Україні захищатися від цих атак.

Дуже детально обговорили всі наявні загрози та кроки, які допоможуть зміцнити наш захист від російських ударів. Подякував Дональду і за чітку та принципову позицію щодо санкцій: не може бути кроків, які допомагають росії продовжувати цю війну - додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський повідомив, що від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів. Крім того, за минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою.