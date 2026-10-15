Зеленский обсудил с Туском усиление защиты Украины от российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время встречи обсудили усиление защиты Украины от российских атак, написал Зеленский в Telegram, передает УНН.

Встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Дональд хорошо информирован о ситуации с российскими обстрелами и о том, как она обостряется с каждым днем. Фактически постоянно россияне применяют «шахеды». Только за сегодня ранены 52 человека. В течение дня были российские удары по магазину, фармацевтическому заводу, логистике - написал Зеленский.

Он добавил, что важно, что Польша помогает Украине защищаться от этих атак.

Очень подробно обсудили все существующие угрозы и шаги, которые помогут укрепить нашу защиту от российских ударов. Поблагодарил Дональда и за четкую и принципиальную позицию по санкциям: не может быть шагов, которые помогают России продолжать эту войну - добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток и до сих пор россияне запустили уже почти 1000 дронов. Кроме того, за последние дни было несколько волн ударов баллистическими ракетами.