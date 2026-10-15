В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 6344 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 11084 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 11006 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 12373 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11730 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13332 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13289 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13864 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13061 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12679 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12584 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19673 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19802 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17787 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 9054 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35755 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36811 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 40118 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53244 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78776 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1498 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2792 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3584 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4596 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5744 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Зеленский и Макрон обсудили противодействие российской эскалации и новые пакеты для украинской авиации.

В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в ОП, лидеры обсудили различные пути противодействия, уже в этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации, передаёт УНН.

Детали

Глава государства отметил, что Франция максимально помогает найти ответы на российскую эскалацию.

"Буквально во время нашей встречи Россия нанесла очередной подлый удар дроном по украинской энергетике в Луцке. В городе есть перебои с электроснабжением. К сожалению, в эти дни такой показательный и подлый российский террор происходит фактически непрерывно", – сказал Зеленский.

Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и воды15.10.26, 21:15 • 19753 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что Россия демонстративно пренебрегла предложением Президента США Дональда Трампа прекратить огонь по энергетике и сейчас пользуется проблемами в работе Starlink, чтобы наносить максимальные разрушения всему, что поддерживает обычную жизнь.

Как сообщили в ОП, лидеры обсудили различные пути противодействия. Уже в этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации.

Также ускоряется работа над европейской противобаллистической системой – необходимо, чтобы FREYJA заработала до конца года.

Зеленский поблагодарил Макрона за то, что все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены. Важно на уровне команд оперативно реализовать это.

Зеленский обсудил с Туском усиление защиты Украины от российских атак15.10.26, 22:30 • 2216 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Старлинк
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Франция
Владимир Зеленский
Украина
Луцк