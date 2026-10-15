В этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации — Зеленский после встречи с Макроном

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в ОП, лидеры обсудили различные пути противодействия, уже в этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации, передаёт УНН.

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Глава государства отметил, что Франция максимально помогает найти ответы на российскую эскалацию.

"Буквально во время нашей встречи Россия нанесла очередной подлый удар дроном по украинской энергетике в Луцке. В городе есть перебои с электроснабжением. К сожалению, в эти дни такой показательный и подлый российский террор происходит фактически непрерывно", – сказал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что Россия демонстративно пренебрегла предложением Президента США Дональда Трампа прекратить огонь по энергетике и сейчас пользуется проблемами в работе Starlink, чтобы наносить максимальные разрушения всему, что поддерживает обычную жизнь.

Как сообщили в ОП, лидеры обсудили различные пути противодействия. Уже в этом месяце будут новые пакеты для усиления украинской авиации.

Также ускоряется работа над европейской противобаллистической системой – необходимо, чтобы FREYJA заработала до конца года.

Зеленский поблагодарил Макрона за то, что все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены. Важно на уровне команд оперативно реализовать это.

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