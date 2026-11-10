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Дания выделила Украине 645 млн евро на оборону и 20 млн евро для Херсонщины

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Дания направит 645 млн евро на дроны, боеприпасы для F-16 и PURL. Еще 20 млн евро выделят на энергетику Херсонщины.

Дания выделила Украине 645 млн евро на оборону и 20 млн евро для Херсонщины

Дания объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на 645 млн евро. Средства направят на закупку ударных дронов и дронов-перехватчиков, боеприпасов для F-16 и программу PURL. Также Дания выделит 20 млн евро на энергетическую поддержку Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Хорошая встреча с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Есть новый оборонный пакет для Украины на 645 миллионов евро. Это прежде всего средства на закупку дронов — ударных и перехватчиков, — боеприпасов для F-16, PURL. Очень своевременное и весомое усиление, как раз когда Россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, теплоснабжения и всего, что формирует нормальную жизнь

— заявил президент.

Кроме того, стороны обсудили и дополнительную гуманитарную поддержку.

Сегодня, накануне четвертой годовщины освобождения Херсона от россиян, есть также решение Дании поддержать наших людей именно на Херсонщине. Есть энергетический пакет на 20 миллионов евро для региона. Очень важно, что Дания сосредоточена на непосредственной поддержке наших общин. Многое сделано в Николаевской области благодаря этим усилиям. Рассчитываем, что они продолжатся. Также говорили о результатах нашей работы в формате Drone Deal, развитии совместных производств и работе над антибаллистической программой FREYJA. Благодарю Метте, правительство, парламент и весь датский народ за неизменную поддержку, действительно сильные решения и лидерство в защите жизней и ценностей

 — добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на 15 миллиардов долларов. Пакет может включать энергетическую помощь, ПВО и санкции против рф.

Алла Киосак

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