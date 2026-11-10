Данія виділила Україні 645 млн євро на оборону та 20 млн євро для Херсонщини

Данія оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 645 млн євро. Гроші спрямують на закупівлю ударних дронів і дронів-перехоплювачів, амуніції для F-16 та програму PURL. Також Данія виділить 20 млн євро на енергетичну підтримку Херсонської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Хороша зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Є новий оборонний пакет для України на 645 мільйонів євро. Це передусім кошти на закупівлю дронів - ударних та перехоплювачів, - амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя - заявив президент.

Крім того, сторони обговорили й додаткову гуманітарну підтримку.

Сьогодні, напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від росіян є також рішення Данії підтримати наших людей саме на Херсонщині. Є енергетичний пакет на 20 мільйонів євро для регіону. Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться. Також говорили про результати нашої роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA. Дякую Метте, уряду, парламенту та всьому Данському народові за незмінну підтримку, дійсно сильні рішення та лідерство у захисті життів та цінностей - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Демократи у Конгресі США готують пакет допомоги Україні на 15 мільярдів доларів. Пакет може включати енергетичну допомогу, ППО та санкції проти рф.