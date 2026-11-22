Иран заявил, что его силы противовоздушной обороны якобы повредили американский истребитель F-16 над Персидским заливом, вынудив пилота совершить аварийную посадку. Однако Центральное командование США (CENTCOM) категорически опровергло эту информацию, подчеркнув, что ни один американский самолет не подвергался атаке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По версии иранских государственных СМИ, инцидент произошел вечером 20 ноября. Тегеран утверждал, что его противовоздушная оборона выпустила ракету по американскому истребителю, после чего самолет якобы был вынужден прервать боевое задание

Иранские СМИ также сообщали, что поврежденный F-16 совершил аварийную посадку на одном из ближайших аэродромов.

Что ответили американские военные

21 ноября Центральное командование США выступило с официальным опровержением заявлений Тегерана.

Иран вчера не атаковал американский истребитель F-16 — вообще — подчеркнули в CENTCOM.

Американское командование также заверило, что все истребители США, находящиеся на Ближнем Востоке, в безопасности, а военные знают местонахождение каждого самолета.

Это не первый случай, когда Иран заявляет о якобы успешных атаках на американскую авиацию. Ранее Тегеран уже сообщал о сбитии или повреждении самолетов США, однако американская сторона опровергала эти утверждения.

Иран заявил об атаке на две американские авиабазы в Бахрейне