Иран заявил об атаке на две американские авиабазы в Бахрейне
Киев • УНН
КСИР заявил об атаке на авиабазы Шейх-Иса и Аль-Джуфайр в Бахрейне. Власти сообщили о пожаре, ущербе и отсутствии пострадавших.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал две американские авиабазы в Бахрейне — Шейх-Иса и Аль-Джуфайр. Об этом вечером 21 ноября сообщило иранское полуофициальное агентство Fars, пишет УНН.
Детали
По информации агентства, удар был нанесён в ответ на "действия американского врага".
В то же время Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пожаре на гражданском промышленном объекте в результате иранской атаки.
"По предварительным данным, есть материальный ущерб, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что подразделения гражданской обороны работают над ликвидацией пожара, однако не уточнили, какой именно объект получил повреждения.
Ранее в субботу МВД Бахрейна предупредило о "потенциальной угрозе" и призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие, перейти в ближайшее безопасное место и следить за сообщениями официальных каналов.
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