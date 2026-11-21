Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал две американские авиабазы в Бахрейне — Шейх-Иса и Аль-Джуфайр. Об этом вечером 21 ноября сообщило иранское полуофициальное агентство Fars, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, удар был нанесён в ответ на "действия американского врага".

В то же время Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пожаре на гражданском промышленном объекте в результате иранской атаки.

"По предварительным данным, есть материальный ущерб, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что подразделения гражданской обороны работают над ликвидацией пожара, однако не уточнили, какой именно объект получил повреждения.

Ранее в субботу МВД Бахрейна предупредило о "потенциальной угрозе" и призвало граждан и жителей страны сохранять спокойствие, перейти в ближайшее безопасное место и следить за сообщениями официальных каналов.

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