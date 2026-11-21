Іран заявив про атаку на дві американські авіабази в Бахрейні
Київ • УНН
КВІР заявив про атаку на авіабази Шейх-Іса та Аль-Джуфайр у Бахрейні. Влада повідомила про пожежу, збитки й відсутність постраждалих.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану атакував дві американські авіабази в Бахрейні — Шейх-Іса та Аль-Джуфайр. Про це ввечері 21 листопада повідомило іранське напівофіційне агентство Fars, пише УНН.
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За інформацією агентства, удару завдали у відповідь на "дії американського ворога".
Водночас Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомило про пожежу на цивільному промисловому об'єкті внаслідок іранської атаки.
"За попередніми даними, є матеріальні збитки, постраждалих немає", — заявили у відомстві.
Там додали, що підрозділи цивільної оборони працюють над ліквідацією пожежі, однак не уточнили, який саме об'єкт зазнав пошкоджень.
Раніше в суботу МВС Бахрейну попередило про "потенційну загрозу" та закликало громадян і жителів країни зберігати спокій, перейти до найближчого безпечного місця та стежити за повідомленнями офіційних каналів.
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