Іран заявив, що його сили протиповітряної оборони нібито пошкодили американський винищувач F-16 над Перською затокою, змусивши пілота здійснити аварійну посадку. Однак Центральне командування США (CENTCOM) категорично спростувало цю інформацію, наголосивши, що жоден американський літак не зазнав атаки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За версією іранських державних медіа, інцидент стався ввечері 20 листопада. Тегеран стверджував, що його протиповітряна оборона випустила ракету по американському винищувачу, після чого літак нібито був змушений перервати бойове завдання

Іранські ЗМІ також повідомляли, що пошкоджений F-16 здійснив аварійну посадку на одному з найближчих аеродромів.

Що відповіли американські військові

21 листопада Центральне командування США виступило з офіційним спростуванням заяв Тегерана.

Іран учора не атакував американський винищувач F-16 – взагалі – наголосили в CENTCOM.

Американське командування також запевнило, що всі винищувачі США, які перебувають на Близькому Сході, у безпеці, а військові знають місцеперебування кожного літака.

Це не перший випадок, коли Іран заявляє про нібито успішні атаки на американську авіацію. Раніше Тегеран уже повідомляв про збиття або пошкодження літаків США, однак американська сторона заперечувала ці твердження.

Іран заявив про атаку на дві американські авіабази в Бахрейні