Румыния подняла авиацию из-за воздушных целей вблизи границы с Украиной

14 октября вблизи украинского города Вилково, неподалёку от румынской границы, были зафиксированы воздушные цели. В ответ Румыния подняла в воздух авиацию. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Национальный центр военного командования сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры для оповещения населения в северной части уезда Тулча. В 06:39 через систему RO-Alert было отправлено сообщение.

В воздух были подняты два самолёта F-16 ВВС Румынии и вертолёт IAR-330 SOCAT.

Согласно данным систем радиолокационного наблюдения, эти три воздушные цели не пересекали государственное воздушное пространство.

Напомним

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