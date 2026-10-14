Румыния подняла авиацию из-за воздушных целей вблизи границы с Украиной
Киев • УНН
Вблизи Вилкова зафиксировали три воздушные цели, из-за чего Румыния подняла в воздух два F-16 и вертолёт.
14 октября вблизи украинского города Вилково, неподалёку от румынской границы, были зафиксированы воздушные цели. В ответ Румыния подняла в воздух авиацию. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Национальный центр военного командования сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости принять меры для оповещения населения в северной части уезда Тулча. В 06:39 через систему RO-Alert было отправлено сообщение.
В воздух были подняты два самолёта F-16 ВВС Румынии и вертолёт IAR-330 SOCAT.
Согласно данным систем радиолокационного наблюдения, эти три воздушные цели не пересекали государственное воздушное пространство.
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