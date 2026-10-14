Румунія підняла авіацію через повітряні цілі поблизу кордону з Україною
Київ • УНН
Поблизу Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла два F-16 і гелікоптер.
14 жовтня поблизу українського міста Вилкове, неподалік від румунського кордону, зафіксували повітряні цілі. У відповідь Румунія підняла в повітря авіацію. Про це повідомляє Міноборони Румунії в соцмережі Х, пише УНН.
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Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекторат із надзвичайних ситуацій про необхідність вжити заходів для оповіщення населення в північній частині повіту Тулча. О 06:39 було надіслано повідомлення через систему RO-Alert.
У повітря було піднято два літаки F-16 ВПС Румунії та гелікоптер IAR-330 SOCAT.
Згідно з даними систем радіолокаційного спостереження, ці три повітряні цілі не перетинали державний повітряний простір.
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