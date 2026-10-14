Румунія підняла авіацію через повітряні цілі поблизу кордону з Україною

$45.080.1250.440.20
ukenru
07:48 • 406 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 13562 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
06:00 • 14876 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Ексклюзив
05:30 • 22548 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
05:00 • 17655 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
04:14 • 14852 перегляди
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьохVideo
13 жовтня, 20:48 • 34779 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
13 жовтня, 20:23 • 33734 перегляди
Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку
13 жовтня, 20:09 • 27304 перегляди
росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка
13 жовтня, 19:02 • 31616 перегляди
Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4.1м/с
79%
757мм
Популярнi новини
Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)PhotoVideo13 жовтня, 22:19 • 20904 перегляди
Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у ХмельницькомуPhoto13 жовтня, 23:21 • 22286 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20Video13 жовтня, 23:52 • 40377 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС01:56 • 20185 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф02:27 • 12569 перегляди
Публікації
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
05:30 • 22541 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 45000 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 64989 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 57748 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 56172 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ілон Маск
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Харків
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 9194 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 32475 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 34150 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 29164 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 32970 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400

Румунія підняла авіацію через повітряні цілі поблизу кордону з Україною

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Поблизу Вилкового зафіксували три повітряні цілі, через що Румунія підняла два F-16 і гелікоптер.

Румунія підняла авіацію через повітряні цілі поблизу кордону з Україною

14 жовтня поблизу українського міста Вилкове, неподалік від румунського кордону, зафіксували повітряні цілі. У відповідь Румунія підняла в повітря авіацію. Про це повідомляє Міноборони Румунії в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекторат із надзвичайних ситуацій про необхідність вжити заходів для оповіщення населення в північній частині повіту Тулча. О 06:39 було надіслано повідомлення через систему RO-Alert.

У повітря було піднято два літаки F-16 ВПС Румунії та гелікоптер IAR-330 SOCAT.

Згідно з даними систем радіолокаційного спостереження, ці три повітряні цілі не перетинали державний повітряний простір.

Нагадаємо

росія запустила по Україні 39 ракет і 128 дронів. ППО знешкодила 4 балістичні ракети та 115 безпілотників.

У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 14.10.26, 09:25 • 4256 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний кордон України
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon