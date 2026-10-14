Румунія підняла авіацію через повітряні цілі поблизу кордону з Україною

14 жовтня поблизу українського міста Вилкове, неподалік від румунського кордону, зафіксували повітряні цілі. У відповідь Румунія підняла в повітря авіацію. Про це повідомляє Міноборони Румунії в соцмережі Х, пише УНН.

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Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекторат із надзвичайних ситуацій про необхідність вжити заходів для оповіщення населення в північній частині повіту Тулча. О 06:39 було надіслано повідомлення через систему RO-Alert.

У повітря було піднято два літаки F-16 ВПС Румунії та гелікоптер IAR-330 SOCAT.

Згідно з даними систем радіолокаційного спостереження, ці три повітряні цілі не перетинали державний повітряний простір.

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