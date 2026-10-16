Европа после шагов Трампа готовится к миру, в котором он фактически на стороне москвы - Bloomberg

Европейские лидеры "знают, что не могут перестать заигрывать с Дональдом Трампом, и на фоне того, как президент США угрожает Украине и предлагает россии экономический спасательный круг, они готовятся к миру, в котором он фактически на стороне москвы", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В течение недели, пишет издание, Трамп перечеркнул годы энергетических санкций против кремля, давил на Киев, чтобы тот прекратил поражать российские нефтеперерабатывающие заводы, высказывался о президентстве Владимира Зеленского - повторяя московскую пропаганду. В определенный момент Украина также потеряла полный доступ к системе Starlink, принадлежащей Илону Маску, оставив ее скованной на поле боя, отмечает издание.

Издание отмечает, что от Зеленского последовал ответ. Он сказал, что чувствовал себя преданным. Он публично разоблачил Трампа, пишет издание.

"Это был тревожный момент для европейцев", рассказали люди, знакомые с разговорами на саммите лидеров в Брюсселе на этой неделе.

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Для многих это выявило болезненную реальность, которой они избегали месяцами: инстинкт Трампа — критиковать Киев и поддерживать россию. И вряд ли это изменится, заявили несколько лидеров Европейского Союза, в частности Франции и Германии, во время своих частных разговоров — говорится в публикации.

Сам Зеленский выступит на встрече в пятницу.

"Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник — это фактически европейцы", — заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Bloomberg TV в Брюсселе.

"Западный альянс сейчас находится в более слабом положении, чем несколько дней назад, — сказала журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен, прибыв на переговоры в столицу Бельгии в четверг. — Если вы не поддерживаете Украину, то вы ставите Европу в целом, а следовательно, и НАТО в целом, в гораздо, гораздо более опасную ситуацию".

"Конечно, Трамп и Зеленский уже оказывались в подобной ситуации и всегда находили способ уладить отношения", — отмечает при этом издание.

В то же время издание указывает, что "их последнее разногласие происходит в особенно неподходящий момент". "Приближается зима, и в Украине не хватает американских ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для сбивания российских ракет. Военные расходы Киева также создают дыру в его бюджете, которую Европа пытается заполнить. Тем временем россия наносит удары по большему количеству гражданских целей, из-за чего Киев периодически сталкивается с перебоями в электроснабжении и водоснабжении", — отмечается в публикации.

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В следующем месяце глава кремля владимир путин получит возможность встретиться с Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае, где не будут присутствовать ни Зеленский, ни европейцы.

"Трамп, со своей стороны, находится за несколько недель до промежуточных выборов, на которых, как ожидается, его Республиканская партия понесет большие потери, что вынуждает его искать быстрые способы снижения цен на топливо. Эта фиксация формирует стремление Трампа покупать российское дизельное топливо, несмотря на санкции, и его призывы к Украине прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы, даже если эксперты говорят, что война США против Ирана является главной причиной высоких цен на топливо", — отмечает издание.

"Самое важное, что мы сегодня обсудим, — это то, что ему нужно на эту зиму. Все зависит от этой зимы", — сказал премьер-министр Латвии Bloomberg. "Мы также должны понимать, что Соединенные Штаты сейчас приближаются к промежуточным выборам. Это время выборов, — сказал Кулбергс. — Это другая атмосфера".

В настоящее время большинство европейцев рекомендуют Зеленскому смягчить свою критику в адрес Трампа, учитывая, что альтернативы сотрудничеству с США нет, говорят источники — пишет издание.

И добавляет, что "продолжает продавать Украине оружие и делиться разведывательными данными, жизненно важными для обороны Киева".

"Если бы эти разведывательные данные исчезли, у Европы не было бы хорошего решения", — сказал один чиновник.

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Вероятно, именно поэтому лидеры ЕС осторожно избегали чрезмерной публичной критики Трампа, когда прибыли в четверг на саммит в Брюсселе. Однако за закрытыми дверями некоторые всё же выразили шок недавним поведением президента США, сообщили источники - говорится в публикации.

Чиновник Елисейского дворца заявил, что приоритетом Франции является продолжение поддержки Украины Европой. Представитель офиса канцлера Германии не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как отмечает издание, "Европа настаивает на своём, поддерживая санкции и подчёркивая, что Украина не должна уступать территорию в рамках мирного урегулирования", особенно после того, как Силы обороны вернули некоторые утраченные территории на Донбассе, который путин хочет контролировать.

"Влияние США на Украину также уменьшилось за последние несколько месяцев. Хотя разведданные остаются важным фактором, деньги на поддержку Киева и закупку американского оружия поступают в основном из Европы. Украина также наконец получает боеприпасы для истребителей F-16, чтобы сбивать угрожающие российские реактивные беспилотники", — говорится в публикации.

Тем временем, пишет издание, "усилия Вашингтона по установлению мира, который Трамп обещал принести вскоре после вступления в должность на прошлой неделе, не достигли значительных успехов". "Последние встречи во Флориде в минувшие выходные, которые украинская делегация прервала после соглашения Трампа с россией относительно дизельного топлива, были в основном сосредоточены на обсуждении того же набора пунктов, которые посланники президента — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — разработали несколько месяцев назад", сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

"Во время встречи в понедельник министры иностранных дел ЕС в частном порядке согласились, что политика Европы в отношении Украины должна оставаться неизменной, независимо от колебаний в Вашингтоне", сообщили люди, осведомлённые о ходе обсуждений. Они "решили взаимодействовать с США, когда это возможно, и сохранять свою поддержку Киева, когда это невозможно".

"У нас совершенно иной подход к этой войне", — сказала журналистам в Брюсселе в четверг главный дипломат ЕС Кая Каллас. "Мы видим, что должны оказывать давление на агрессора, чтобы он остановил войну, а не на жертву, чтобы она сдалась. Давление на Украину — это неправильный подход", — подчеркнула она.

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