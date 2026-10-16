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Європа після кроків Трампа готується до світу, де він фактично на боці москви - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2782 перегляди

Європейські лідери побоюються, що Трамп дедалі більше підтримує москву й тисне на Київ. ЄС планує незмінно допомагати Україні.

Європа після кроків Трампа готується до світу, де він фактично на боці москви - Bloomberg

Європейські лідери "знають, що не можуть припинити загравати до Дональда Трампа, і на тлі того, як президент США погрожує Україні та пропонує росії економічний рятівний круг, вони готуються до світу, де він фактично на боці москви", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Протягом тижня, пише видання, Трамп перекреслив роки енергетичних санкцій проти кремля, тиснув на Київ, щоб той припинив ураження російських нафтопереробних заводів, висловлювався щодо президентства Володимира Зеленського - повторюючи московську пропаганду. У певний момент Україна також втратила повний доступ до системи Starlink, що належить Ілону Маску, залишивши її скутою на полі бою, зазначає видання.

Видання зазначає, що від Зеленського була відповідь. Він почувався зрадженим, сказав він. Він публічно викрив Трампа, пише видання.

"Це був тривожний момент для європейців", за словами людей, знайомих з розмовами на саміті лідерів у Брюсселі цього тижня.

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Для багатьох це виявило болісну реальність, якої вони уникали місяцями: інстинкт Трампа - критикувати Київ і підтримувати росію. І навряд чи це зміниться, заявили кілька лідерів Європейського Союзу, зокрема Франції та Німеччини, під час своїх приватних розмов

- ідеться у публікації.

Сам Зеленський виступить на зустрічі в п'ятницю.

"Ми бачимо, що у Зеленського зараз лише один союзник, це фактично європейці", – заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс в інтерв'ю Bloomberg TV у Брюсселі.

"Західний альянс зараз у слабшому становищі, ніж кілька днів тому, -сказала журналістам прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прибувши на переговори до столиці Бельгії у четвер. - Якщо ви не підтримуєте Україну, то ви ставите Європу в цілому, а отже, і НАТО в цілому, у набагато, набагато небезпечнішу ситуацію".

"Звичайно, Трамп і Зеленський вже були у такому раніше і завжди знаходили спосіб залагодити відносини", - зауважує при цьому видання. 

Водночас видання зауважує, що "їхня остання незгода відбувається в особливо невідповідний момент. Настає зима, і в Україні не вистачає американських ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для збивання російських ракет. Військові витрати Києва також створюють діру в його бюджеті, яку Європа намагається заповнити. Тим часом росія завдає ударів по більшій кількості цивільних цілей, через що Київ періодично стикається з перебоями в електропостачанні та водопостачанні", - зазначається у публікації.

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Наступного місяця глава кремля володимир путін матиме можливість зустрітися з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї, де не будуть присутні ні Зеленський, ні європейці.

"Трамп, зі свого боку, знаходиться за кілька тижнів до проміжних виборів, на яких, як очікується, його Республіканська партія зазнає великих втрат, що змушує його шукати швидкі способи зниження цін на пальне. Ця фіксація формує прагнення Трампа купувати російське дизельне пальне, попри санкції, та його заклики до України припинити атаки на нафтопереробні заводи, навіть якщо експерти кажуть, що війна США проти Ірану є найбільшою причиною високих цін на паливо", - зазначає видання.

"Найважливіше, що ми сьогодні обговоримо, це те, що йому потрібно на цю зиму. Все залежить від цієї зими", – сказав прем'єр-міністр Латвії Bloomberg. "Ми також повинні розуміти, що Сполучені Штати зараз наближаються до проміжних виборів. Це час виборів, - сказав Кулбергс. - Це інша атмосфера".

Наразі більшість європейців рекомендують Зеленському пом'якшити свою критику щодо Трампа, враховуючи, що немає альтернативи співпраці зі США, кажуть джерела

- пише видання.

І додає, що "продовжує продавати Україні зброю та ділитися розвідувальними даними, життєво важливими для оборони Києва".

"Якби ці розвідувальні дані зникли, Європа не мала б гарного рішення", сказав один чиновник.

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Імовірно, саме тому лідери ЄС обережно не висловлювали надмірної публічної критики щодо Трампа, коли прибули у четвер на саміт у Брюсселі. Однак, за зачиненими дверима деякі все ж висловили шок нещодавньою поведінкою президента США, повідомили джерела

- ідеться у публікації.

Посадовець Єлисейського палацу заявив, що пріоритетом Франції є продовження підтримки України Європою. Речник офісу канцлера Німеччини не одразу відповів на запит про коментар.

Як зазначає видання, "Європа наполягає на своєму, підтримуючи санкції та наполягаючи на тому, що Україна не повинна поступатися територією в межах мирного врегулювання", особливо після того, як Сили оборони повернули деякі втрачені території на Донбасі, який путін хоче контролювати.

"Вплив США на Україну також зменшився за останні кілька місяців. Хоча розвіддані залишаються важливим фактором, гроші на підтримку Києва та купівлю американської зброї надходять переважно з Європи. Україна також нарешті отримує боєприпаси для винищувачів F-16, щоб збивати загрозливі російські реактивні безпілотники", - сказано у публікації.

Тим часом, пише видання, "зусилля Вашингтона щодо встановлення миру, який Трамп обіцяв принести невдовзі після вступу на посаду минулого тижня, не досягли значних успіхів". "Останні зустрічі у Флориді минулими вихідними, які українська делегація перервала після угоди Трампа з росією щодо дизельного пального, були здебільшого зосереджені на обговоренні того ж набору пунктів, які посланці президента - Стівен Віткофф та Джаред Кушнер - розробили кілька місяців тому", за словами людей, знайомих з цим питанням.

"Під час зустрічі в понеділок міністри закордонних справ ЄС приватно погодилися, що політика Європи щодо України має залишатися незмінною, незалежно від коливань у Вашингтоні", за словами людей, обізнаних з обговореннями. Вони "вирішили взаємодіяти зі США, коли це можливо, та зберігати свою підтримку Києва, коли це неможливо".

"У нас точно інший підхід до цієї війни", – сказала журналістам у Брюсселі у четвер головний дипломат ЄС Кая Каллас. "Ми бачимо, що маємо тиснути на агресора, щоб він зупинив війну, а не на жертву, щоб вона здалася. Тиск на Україну – це неправильний підхід", - наголосила вона.

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Юлія Шрамко

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