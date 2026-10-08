Украина готовит ответы на волну российской эскалации — Зеленский после встречи с главой СБУ
Киев • УНН
Зеленский заявил о подготовке ответа на российскую эскалацию. Украина также работает с партнёрами над пакетами ПВО и боеприпасами для F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке украинского ответа на новую волну российской эскалации, а также добавил — продолжается работа с партнёрами по дополнительным пакетам ПВО, передаёт УНН.
Детали
Глава государства заслушал доклад руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы.
Первое: готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Второе: по всем доступным каналам работаем с партнёрами, которые могут предоставить Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и боеприпасами для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь. Третье: мы продолжаем выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые ребята высказывали во время встреч на фронте
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